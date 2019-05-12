ДТП У Харкові: трамвай врізався в автівку, постраждала дитина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамвай зійшов з рейок та у подальшому зіткнувся з автомобілем Toyota

У Харкові трамвай врізався в автомобіль, постраждала жінка та дитина, повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області. Аварія сталася 12 травня близько 11:10 на перехресті Московського проспекту та вулиці Академіка Павлова.

За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок та у подальшому зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 41-річна водій та 4-річна пасажирка транспортного засобу Toyota.

41-річна громадянка та 4-річна дівчинка із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.