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    ДТП У Харкові: трамвай врізався в автівку, постраждала дитина

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    ДТП У Харкові: трамвай врізався в автівку, постраждала дитина

    Трамвай зійшов з рейок та у подальшому зіткнувся з автомобілем Toyota

    У Харкові трамвай врізався в автомобіль, постраждала жінка та дитина, повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області. Аварія сталася 12 травня близько 11:10 на перехресті Московського проспекту та вулиці Академіка Павлова.

    За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок та у подальшому зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 41-річна водій та 4-річна пасажирка транспортного засобу Toyota.

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    41-річна громадянка та 4-річна дівчинка із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

    Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.

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