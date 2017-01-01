ДТП у Харкові: в організмі Зайцевої знайшли речовини, які містять кодеїн

Експерти планують закінчити дослідження до 10 грудня цього року

У поліції розповіли про просування розслідування ДТП на вулиці Сумській у Харкові, а також відзначили що уже допитано більше 100 чоловік, призначено понад 40 експертиз. Згідно з висновками досліджень, в організмі водія автомобіля Lexus виявлені речовини, які містять кодеїн. [READ_MORE] «Стосовно учасників аварії проведені



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Олена Зайцева

Експерти планують закінчити дослідження до 10 грудня цього року

У поліції розповіли про просування розслідування ДТП на вулиці Сумській у Харкові, а також відзначили що уже допитано більше 100 чоловік, призначено понад 40 експертиз. Згідно з висновками досліджень, в організмі водія автомобіля Lexus виявлені речовини, які містять кодеїн.

«Стосовно учасників аварії проведені психіатрична, наркологічна та хімічно-токсикологічна експертизи. Згідно з висновками досліджень, в організмі водія автомобіля Lexus виявлені речовини, які містять кодеїн. Зараз на стадії завершення знаходяться 14 цитологічних експертиз за біологічними і цитологічним речовин, вилученими з автомобілів. Призначено автотехнічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. Бокаріуса. Експерти планують закінчити їх до 10 грудня цього року», — розповів начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції Сергій Чиж.

Начальник відділу розслідування злочинів в сфері транспорту Олександр Розумників повідомив, що вирішується питання щодо виділення матеріалів в окреме провадження щодо автошколи, де проходила навчання фігурант у кримінальному провадженні Зайцева.

«Управлінням патрульної поліції до органів виконавчої влади направлено три приписи щодо відновлення дорожніх знаків та світлофорних об’єктів, пошкоджених в результаті дорожньо-транспортної пригоди, а також удосконалення дорожньої розмітки на зазначеному перехресті. Після отримання висновків всіх призначених у кримінальному провадженні експертних досліджень, а також ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінального провадження, буде прийнято остаточне рішення», - додав він.

Нагадаємо, 20 жовтня правоохоронці озвучували результати медичного обстеження, згідно з якими експерти встановили факт вживання опіатів водієм Lexus Оленою Зайцевою. Також повідомлялося, що відразу після аварії дорожники відновили на місці аварії стоп-лінію, якої не було на момент ДТП.

Як відомо, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.