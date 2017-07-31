ДТП у Туреччині: у МЗС повідомили, чи були серед пасажирів автобуса українці

Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса

Серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. «Консул повідомив, що серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було», - повідомив Кирилич. Нагадаємо, велика аварія за участю автобуса, що перевозив



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Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса

Серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«Консул повідомив, що серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було», - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, велика аварія за участю автобуса, що перевозив школярів, сталася в турецькій провінції Ескішехір: 11 людей загинули, 44 отримали поранення. Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса. Автобус влетів у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.

Джерело: УНН