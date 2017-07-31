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    ДТП у Туреччині: у МЗС повідомили, чи були серед пасажирів автобуса українці

    Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса
    Серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. «Консул повідомив, що серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було», - повідомив Кирилич. Нагадаємо, велика аварія за участю автобуса, що перевозив
    • Сьогодні, 13:28
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    Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса

    Серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

    «Консул повідомив, що серед пасажирів автобуса, який зазнав ДТП у Туреччині, українців не було», - повідомив Кирилич.

    Нагадаємо, велика аварія за участю автобуса, що перевозив школярів, сталася в турецькій провінції Ескішехір: 11 людей загинули, 44 отримали поранення. Туристичний автобус, що належить фірмі Kartallar Gezi, прямував з Анкари в західну провінцію Бурса. Автобус влетів у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.

     

     

    Джерело: УНН

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