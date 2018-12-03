ДТП з українцями в Польщі: четверо постраждалих перебувають в лікарні



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Фото: Facebook OSP Tenczynek

За даними МЗС України, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 українців

Четверо з восьми постраждалих у ДТП неподалік від Кракова українців з незначними ушкодженнями перебувають у медзакладах, решта після надання першої допомоги залишили лікарні.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 громадян України. Всі постраждалі були доставлені до лікарень. Після надання першої медичної допомоги четверо з них залишили лікарні, інші четверо перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями», - заявив Кирилич.

Він додав, що український консул вживає передбачених у таких ситуаціях заходів для допомоги громадянам України.

Нагадаємо, у Польщі внаслідок ДТП, яка сталася в ніч на 3 грудня, постраждали вісім громадян України та водій мікроавтобусу.