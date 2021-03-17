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    Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)

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    Олександр Дубінський завітав у парламент не в гуморі - Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)
    Олександр Дубінський завітав у парламент не в гуморі
    Фото: Ян Доброносов/Букви

    Скандальний нардеп прийшов у парламент не в настрої, але у цікавому светрі

    Народний депутат Олександр Дубінський, якого днями виключили з партії «Слуга народу», з'явився сьогодні у Верховній Раді у светрі, на якому зображена Батьківщина-матір, монументальний київський пам'ятник-музей.

    Зазначимо, що сам нардеп явно перебуває не в гуморі. Світлини із Дубінським оприлюднив кореспондент «Букв» Ян Доброносов:


    На фото Дубінський стоїть притиснутий до стіни і спілкується з колишніми однопартійцями, зокрема «слугою» Миколою Тищенком.


    Що хотів сказати опальний нардеп своїм светром він не пояснив, лише зазначимо, що на початку своєї кар'єри Дубінський полюбляв вдягати футболки з матюками. А восени 2019 року після гучного розслідування програми «Наші гроші» про шикарний автопарк Дубінського, який зареєстровано на його маму, нардеп з'явився у Раді з написом на футболці «Мама полюбляє швидкість».

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    Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)
    Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)
    Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)
    Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)
    Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)

    Нагадаємо, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського.

    У відповідь Дубінський написав різке звернення до Зеленського.

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    Теги: депутат автопарк скандал Олександр Дубінський
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