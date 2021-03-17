Дубінський прийшов у Раду з «матір'ю» (фото)

Олександр Дубінський завітав у парламент не в гуморі

Скандальний нардеп прийшов у парламент не в настрої, але у цікавому светрі

Народний депутат Олександр Дубінський, якого днями виключили з партії «Слуга народу», з'явився сьогодні у Верховній Раді у светрі, на якому зображена Батьківщина-матір, монументальний київський пам'ятник-музей.

Зазначимо, що сам нардеп явно перебуває не в гуморі. Світлини із Дубінським оприлюднив кореспондент «Букв» Ян Доброносов:



На фото Дубінський стоїть притиснутий до стіни і спілкується з колишніми однопартійцями, зокрема «слугою» Миколою Тищенком.



Що хотів сказати опальний нардеп своїм светром він не пояснив, лише зазначимо, що на початку своєї кар'єри Дубінський полюбляв вдягати футболки з матюками. А восени 2019 року після гучного розслідування програми «Наші гроші» про шикарний автопарк Дубінського, який зареєстровано на його маму, нардеп з'явився у Раді з написом на футболці «Мама полюбляє швидкість».

Нагадаємо, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського.

У відповідь Дубінський написав різке звернення до Зеленського.