«На все воля монарха»: Дубінський написав різке звернення до Зеленського

Олександр Дубінський не збирається складати мандат, тому що «несе відповідальність перед людьми»

На думку Дубінського, саме Зеленський «дав команду» виключити його з політсили, яка стала партією «Слуга аферистів і шахраїв»

Народний депутат Олександр Дубінський, якого напередодні виключили з партії «Слуга народу», звернувся до президента Володимира Зеленського.

Звернення він оприлюднив у Facebook.

«Це всього лише документальне оформлення рішення іншої людини, яка побоялася відповісти на поставлене мною вчора просте і ясне запитання: «Ви справді дали добро на шахрайську зачистку Київської обласної організації партії «Слуга народу» від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?» ... Ваша президентська величносте, Зеленський Володимир Олександрович, вітаю вас із фактичним встановленням в Україні монархічного ладу! ... Бо на все воля монарха, який на свій розсуд вершить долю країни», – заявив Дубінський

На його думку, саме Зеленський «дав команду» виключити його з партії. За словами депутата, він не збирається складати мандат, тому що «несе відповідальність перед людьми».

«Памʼятаєте, головний герой серіалу «Слуга народу» Василь Голобородько, якого ви так блискуче зіграли, у самому кінці серіалу послав в дупу тих, хто намагається незаконно здійснювати зовнішнє управління незалежною і суверенною державою? На жаль, це було тільки в кіно. А поки на ділі партія «Слуга народу» стала партією «Слуга аферистів і шахраїв» – скорочено САМ», – додав депутат.

Нагадаємо, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського.

Як повідомлялося раніше, під час конференції осередку партії «Слуга народу» у неділю, 14 березня, Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Після цього Дубінський, з якого було знято повноваження голови Київського обласного осередку «Слуги народу», дав президенту Володимиру Зеленському 24 години, щоб той визначився, на чиєму він боці.

Члени партійного осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київський обласний партійний осередок.

На зʼїзді партії 13 березня Дубінський був обраний до новоствореного керівного органу партії – Ради громад. До керівного партійного органу Дубинський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.