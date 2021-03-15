Дубінський дав Зеленському 24 години, щоб той визначився, на чиєму він боці

Дубінський дав Зеленському 24 години на відповідь через зняття з посади у Київській облорганізації

Нардеп Дубінський назвав однопартійців «аферистами та шахраями»

Народний депутат Олександр Дубінський, з якого було знято повноваження голови Київського обласного осередку «Слуги народу», дав президенту Володимиру Зеленському 24 години, щоб той визначився, на чиєму він боці.

Про це Дубінський заявив під час свого онлайн-стріму у Facebook.

«Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії «Слуга народу« від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?», – запитав Дубінський у прямому ефірі Володимира Зеленського.

Він заявив, що це принципове питання, і воно «не від мене, а від виборців».

«Це вони повинні знати, чи є президент тим, за кого вони голосували, або він підло і підступно їх обдурив. Я, від імені тих, хто ставив це питання, даю президенту 24 години на відповідь. Думай-Те, Володимир Олександрович», – сказав нардеп.

Він також зазначив, що «мовчання президента – це теж відповідь, красномовна, чітка і однозначна».

На думку народного депутата, партія «Слуга народу», до якої він сам належить, «перетворюється в партію «Слуга Аферистів і Шахраїв».

Як повідомлялося раніше, під час конференції осередку партії «Слуга народу» у неділю, 14 березня, Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Члени партійного осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київський обласний партійний осередок. За повідомленням на сайті обласної організації партії «Слуга народу» у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Дубінського з партії.

Як повідомлялося раніше, на учорашньому зʼїзді партії Олександр Дубанський був обраний до новоствореного керівного органу партії – Ради громад. До керівного партійного органу Дубинський, що знаходиться під санкціями США і виключений з партійної фракції «Слуги народу», увійшов автоматично як глава Київської обласної організації партії.