«Слуга народу» Дубінський обізвав міністра корупціонером



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Фракція звинувачує в корупції міністра, а глава фракції сидить і мовчить, прем'єр-міністр мовчить – значить, вони в долі з Криклієм, - Дубінський

Нардеп звинуватив міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції

На засіданні фракції «Слуга народу» народні депутати звинуватили міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції. Той факт, що він досі займає цю посаду, говорить про залучення в корупційні схеми й інших членів уряду, заявив Олександр Дубінський в ефірі телеканалу «Наш».

«Клейма ніде ставити. І людина досі залишається міністром. Вчора на фракції мій колега Куницький виступав і, прямо дивлячись в очі Криклію і Арахамії, приводив ці факти. Міністр червонів, бліднув, кашляв, гикав, плакав – ніякого результату», – розповів Дубінський.

«У мене простий висновок з цього. Коли сидить міністр, якого прямо в обличчя фракція звинувачує в корупції – не просто так, не голослівно, а пред'являє докази і документи, а глава фракції сидить і мовчить, прем'єр-міністр сидить і мовчить – значить, вони в долі з тієї корупцією, яку організував і кришує пан Криклій», – вважає депутат.

Він нагадав, що за ініціативою міністра інфраструктури була розпочата повторна сертифікація автомобілів з газобалонним обладнанням, а ціна процедури підскочила з 800 до 3 000 гривень. «У чотири рази! Мільйон машин по 3 тис грн – 3 млрд в кишеньку. Скільки він отримав? 10%? Припустимо, 20%? 300 млн? 600 млн?», – оцінив він масштаби можливої корупції.

Ще один приклад - втричі зросла ціна за сертифікацію в морських крюїнгових агентствах. За словами Дубінського, вся система отримання документів «перейшла в приватні руки, пов'язані з фірмами, підконтрольними пану Криклію та його оточенню».

«Третє. Він лобіював зміни в так званий технагляд, при яких 2% від вартості дороги йдуть якимось незрозумілим організаціям, які перевіряють – чи правильно встановлені знаки і нанесено розмітку», – заявив депутат.

Раніше колишній народний депутат Леонід Ємець звинуватив Владислава Криклія у тому, що через нього 300 українців під час жорсткого карантину не змогли вчасно повернутися на батьківщину.