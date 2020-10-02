Як «слуга» Дубінський створював фейки про повій та наркотики на Євромайдані



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Журналісти з'ясували в скільки обійшовся Клименку і Януковичу фільм про повій на Євромайдані

Нардеп і екстелеведучий Олександр Дубінський під час Революції Гідності займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти отримали доступ до переписок, що датовані груднем 2013 – лютим 2014 рр. Повна версія листування доступна за лінком.

Учасниками переписки найімовірніше є Олександр Дубінський, очільниця холдингу «Вєсті» та цивільна дружина ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка Ольга Семченко, а також ексголовред «Вєстей» Ігор Гужва. Основна тема обговорень – планування заходів, що можуть дискредитувати Революцію Гідності.

Над цим планом і працює абонент [email protected]. Ця скринька досі вказана поштою Олександра Дубінського на фейсбук-сторінці, а також використовувалась Дубінським публічно в часи Януковича під час організації круглого столу за участю Олександра Клименка.

Дубінський підтвердив Bihus.Info, що досі користується цим акаунтом, однак заперечив, що вів з нього обговорення кампанії проти ЄвроМайдану в інтересах Клименка.

Разом з тим листи з поштової скриньки містять ютюб- та фейсбук-лінки, активні навіть у вересні 2020 р. Деякі з цих файлів Дубінський публікував у себе на фейсбук-сторінці.

Акаунт, з яким листується Дубінський, звертаючись до адресата “Ольга Владиславовна” – [email protected] – використовувався найімовірніше Ольгою Владиславівною Семченко, цивільною дружиною Клименка. Один з учасників цих листувань (повна версія за посиланням під відео тут) підтвердив Bihus.Info, що переписувався з цим акаунтом Ольги саме в той період.

Джерело: Bihus.info