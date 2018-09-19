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    Дуда хоче назвати базу НАТО у Польщі на честь Трампа

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    Президент США Дональд Трамп та президент Польщі Анджей Дуда - Дуда хоче назвати базу НАТО у Польщі на честь Трампа
    Фото: EPA/JACEK TURCZYK
    Президент США Дональд Трамп та президент Польщі Анджей Дуда

    За словами Дуди, «Форт Трампа» повинен стати «оплотом» у можливому конфлікті

    Президент Польщі Анджей Дуда запропонував назвати нову американську базу, яку США можуть відкрити на території країни, «Форт Трамп», передає Reuters.

    Влада Польщі звернулися до США з проханням про забезпечення постійної військової присутності як союзника НАТО в світлі можливої російської агресії.

    Так, за словами Дуди, «Форт Трампа» повинен стати «оплотом» у можливому конфлікті.

    «Ми дивимося на це дуже серйозно, я знаю, що Польщі дуже подобається ця ідея, і ми її розглядаємо, так», — сказав Трамп.

    Він також погодився зі словами Дуди, в спільній заяві, яку лідери США та Польщі зробили раніше про «агресивній поведінці» російської сторони в регіоні.

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