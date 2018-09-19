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    У світі

    Трамп про військову присутність США в Європі: Росія поважає силу

    • Розсилка
    Дональд Трамп - Трамп про військову присутність США в Європі: Росія поважає силу
    Дональд Трамп

    Трамп назвав США «найкращою військовою силою» у світі

    Президент США Дональд Трамп називає поведінку Росії в Східній Європі «агресивною» та погоджується, що Москва у своїй політиці поважає силу у відповідь, яку представляють у Європі, в тому числі, Сполучені Штати.

    Про це він заявив у вівторок під час прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє «Укрінформ».

    «Я думаю, Росія поводиться агресивно. Вони поважать силу, вони поважають міць більше ніж хто-небудь, і ми володіємо найбільш потужною силою у світі, особливо зараз», - зауважив Трамп у відповідь на запитання, чи розділяє він занепокоєння Польщі щодо агресії РФ у Східній Європі.

    При цьому, нинішній глава Білого дому підкреслив, що зараз Сполучені Штати володіють «найкращими у світі» літаками і ракетами.

    «Ми, м'яко кажучи, покращили наші збройні сили», - зазначив він. У цьому зв'язку він згадав про значне підвищення оборонного бюджету США впродовж останніх двох років.

    Трамп назвав США «найкращою військовою силою» у світі.

    «І Росія поважає це», - повторив Трамп.

    Президент США також підкреслив, що розділяє занепокоєння президента Польщі відносно необхідності посилити оборонний потенціал для зміцнення безпеки в регіоні.

    Нагадаємо, Військово-повітряні сили США хочуть збільшити кількість ескадрилій.

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