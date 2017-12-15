  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Дуда звернувся до Кремля: залиште Україну у спокої

    Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн, - заявив президент Польщі
    Влада Польщі закликає Росію цього року залишити Україну та її території у спокої та поважати міжнародне законодавство. [READ_MORE] Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі. «Залиште Україну у спокої. Ось таке моє
    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка
    Анджей Дуда у Давосі&nbsp;
    Фото: PAP/Radek Pietruszka
    Анджей Дуда у Давосі 

    Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн, - заявив президент Польщі

    Влада Польщі закликає Росію цього року залишити Україну та її території у спокої та поважати міжнародне законодавство.

    Читайте також

    Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі.

    «Залиште Україну у спокої. Ось таке моє послання», - наголосив він, відповідаючи на запитання стосовно того, яким є його послання до Росії цього року.

    Дуда також зауважив, що Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн.  Це дуже важливо для Євросоюзу, особливо в контексті виходу Британії з нього.

    Говорячи про Росію, Дуда додав, що у відносинах з нею потрібно спробувати тримати баланс: з нею треба намагатися створити діалог, однак при цьому треба вимагати у неї поваги та дотримуватися міжнародного законодавства.

    Нагадаємо, сьогодні Сейм Польщі прийняв скандальний закон про заборону «бандерівської ідеології».

    Читайте також
    Росія Європа агресія Анджей Дуда Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ