Дуда звернувся до Кремля: залиште Україну у спокої
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Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн, - заявив президент Польщі
Влада Польщі закликає Росію цього року залишити Україну та її території у спокої та поважати міжнародне законодавство.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі.
«Залиште Україну у спокої. Ось таке моє послання», - наголосив він, відповідаючи на запитання стосовно того, яким є його послання до Росії цього року.
Дуда до Путіна: залишіть Україну. #WEF18 pic.twitter.com/2eula4MDoM— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 січня 2018 р.
Дуда також зауважив, що Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн. Це дуже важливо для Євросоюзу, особливо в контексті виходу Британії з нього.
Говорячи про Росію, Дуда додав, що у відносинах з нею потрібно спробувати тримати баланс: з нею треба намагатися створити діалог, однак при цьому треба вимагати у неї поваги та дотримуватися міжнародного законодавства.
Нагадаємо, сьогодні Сейм Польщі прийняв скандальний закон про заборону «бандерівської ідеології».