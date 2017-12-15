Дуда звернувся до Кремля: залиште Україну у спокої

Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн, - заявив президент Польщі

Влада Польщі закликає Росію цього року залишити Україну та її території у спокої та поважати міжнародне законодавство. [READ_MORE] Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі. «Залиште Україну у спокої. Ось таке моє



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Фото: PAP/Radek Pietruszka Анджей Дуда у Давосі

Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн, - заявив президент Польщі

Влада Польщі закликає Росію цього року залишити Україну та її території у спокої та поважати міжнародне законодавство.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі.

«Залиште Україну у спокої. Ось таке моє послання», - наголосив він, відповідаючи на запитання стосовно того, яким є його послання до Росії цього року.

Дуда також зауважив, що Євросоюзу потрібно тримати двері відкритими для вступу до організації нових країн. Це дуже важливо для Євросоюзу, особливо в контексті виходу Британії з нього.

Говорячи про Росію, Дуда додав, що у відносинах з нею потрібно спробувати тримати баланс: з нею треба намагатися створити діалог, однак при цьому треба вимагати у неї поваги та дотримуватися міжнародного законодавства.

Нагадаємо, сьогодні Сейм Польщі прийняв скандальний закон про заборону «бандерівської ідеології».