Поляки найбільше довіряють президенту та прем’єру - опитування
- Вчора, 22:26
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Водночас, поляки найбільше не довіряють міністру національної оборони Антонію Мацеревичу
Президент Анджей Дуда та голова Ради міністрів Матеуш Моравецький є лідерами у питанні довіри пересічних громадян Польщі до політиків.
Про це йдеться в опитуванні центру IBRiS для Onet.pl, повідомляє «Укрінформ».
«Анджей Дуда залишається лідером довіри до політиків, але на першому місці він не сам. Такий самий результат — 46,7% підтримки отримав прем'єр Матеуш Моравецький», - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що поляки позитивно сприйняли Моравецького як прем’єра, оскільки довіра до нього від моменту останнього опитування зросла на 18%.
Крім цих двох політиків, найвищою довірою поляків користуються також й інші політики польського провладного табору - віце-прем’єр-міністр Беата Шидло (40,9%), міністр юстиції Збігнєв Зьобро (34,4%), та лідер правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) Ярослав Качинський (34,2%).
Водночас, поляки найбільше не довіряють міністру національної оборони Антонію Мацеревичу (67,2%) та лідеру найбільшої опозиційної партії «Громадянська платформа» (РО) Гжегожу Схетині (56,2%).
До слова, наприкінці грудня Дуда підписав спецзакон про боротьбу проти африканської чуми свиней. Законом передбачається, зокрема, будівництво паркану на кордоні з Білоруссю та Україною довжиною понад 1 тис. кілометрів.