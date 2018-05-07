«Думаєте, що безсмертні?»: сестра Савченко обурилася через порізані колеса своєї автівки

«Закладки на вибухівку, прорізані колеса - це те, що я очікувала», - запевняє Віра Савченко

У Києві в житловому масиві Троєщина невідомі порізали колеса автомобіля Віри Савченко, сестри нардепа Надії Савченко. Відповідне відео Віра оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. «Слухайте сюди, виродки. Ви що, думаєте, що безсмертні або що закон обійде? Ви думаєте, що закон під вас написаний? Ви втратили почуття реальності і думаєте, що



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Віра Савченко

«Закладки на вибухівку, прорізані колеса - це те, що я очікувала», - запевняє Віра Савченко

У Києві в житловому масиві Троєщина невідомі порізали колеса автомобіля Віри Савченко, сестри нардепа Надії Савченко.

Відповідне відео Віра оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

«Слухайте сюди, виродки. Ви що, думаєте, що безсмертні або що закон обійде? Ви думаєте, що закон під вас написаний? Ви втратили почуття реальності і думаєте, що взяли бога за бороду?» - звернулася вона до своїх кривдників у відеозверненні.

Сестра Савченко пообіцяла написати заяву в правоохоронні органи.

«Закладки на вибухівку, прорізані колеса - це те, що я очікувала. Ви - тварі і бариги! Ви з ким будете воювати? З жінками ?!» - додала Віра Савченко.

Нагадаємо, Надію Савченко захищатиме адвокат сепаратистки Штепи.

Як повідомлялося, нещодавно в Києві на Майдані сестра Савченко провела невелику акцію на її підтримку. Пізніше з'явилися фото Надії Савченко після 42 днів голодування.

22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генеральний прокурор України виклав нардепам версію слідства. У Раді також продемонстрували оперативне відео, на якому Савченко та Рубан домовляються із військовими про стратегію й тактику перевороту.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави. Савченко оголосила про голодування.

У середині квітня Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.