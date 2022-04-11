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    Дурнєв розповів, як його кілька разів «жорстко обламали» з українською мовою

    Олексій Дурнєв просить не висміювати помилки чи русизми тих, хто тільки переходить на українську, бо це&nbsp;&laquo;жорстко обламує&raquo; - Дурнєв розповів, як його кілька разів «жорстко обламали» з українською мовою
    Олексій Дурнєв просить не висміювати помилки чи русизми тих, хто тільки переходить на українську, бо це «жорстко обламує»
    фото: «Українська правда»/Вікторія Овчарук

    Головною проблемою для тих, хто переходить на українську мову, є реакція співрозмовника

    Телеведучий і блогер Олексій Дурнєв зізнався про власний досвід переходу на українську мову. Про це він розповів у інтерв’ю «Українській правді».

    Раніше Дурнєв просив не критикувати тих, хто переходить на українську мову, за помилки чи русизми. Коли співрозмовник починає сміятися і говорить: "Слухай, давай вже російською, а то в тебе не дуже добре виходить".

    Блогер запевнив, що сам кілька разів стикався із такою реакціє. «Це жорстко обламує», – пояснив Олексій Дурнєв.

    Разом з тим телеведучий зазначив, що в таких ситуаціях немає якоїсь націоналістичної складової. «Це просто бажання співрозмовника показати, що він кращий за тебе. Таке може бути у будь-якій темі», – упевнений Дурнєв.

    Нагадаємо, згідно результатами свіжого соціологічного опитування, абсолютна більшість українців (83%) висловлюється за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. До війни за надання державного статусу російській мові виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%.

    Президент України Володимир Зеленський у одному із своїх щоденних звернень заявив, що відтепер, після початку війни, російська мова у українців асоціюватиметься лише із вибухами та вбивствами, які чинять росіяни. «Це ви робите все, аби наші люди самі відходили від російської мови», – заявив глава держави росіянам.

    Мер Івано-Франківська, куди приїхало багато внутрішньо переміщених осіб, закликав переселенців переходити на українську мову, а місцевих жителів – бути максимально обережними у висловлюваннях і не провокувати сварки.

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    Теги: мова Україна
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    Дурнєв розповів, як його кілька разів «жорстко обламали» з українською мовою