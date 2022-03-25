Як війна вплинула на ставлення до української мови. Дослідження
Найближчим часом дві третіх двомовних планують перейти виключно на українську
Абсолютна більшість українців за єдину державну мову, російськомовні переходять на українську
За останнє десятиліття спостерігається стійка динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Російська мова за 10 років втратила більше половини своїх прихильників, що живуть в Україні.
Про це свідчать результати Шостого загальнонаціонального питання Мовні питання України, проведеного 19 березня 2022 року соціологічною групою Рейтинг.
Соціологи відзначають, що дві третини тих, хто користується двома мовами у побуті, готові найближчим часом перейти виключно на українську. Серед російськомовних таких третина.
На тлі війни абсолютна більшість (83%) висловлюється за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. До війни за надання державного статусу російській мові виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%.
Більшість українців (67%) вважають, що ніяких проблем між українськомовними та російськомовними громадянами в Україні не існує. 19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є настільки важливою. Лише 12% вважають все-таки, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки. Цікаво, що про проблеми у мовній сфері частіше кажуть не серед російськомовного населення, а в західних регіонах, де українська домінує в усіх сферах.
За останнє десятиліття спостерігається стала динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Російська за 10 років втратила з 42 до 20%.
Нагадаємо, 90% українців вважають, що компенсувати збитки внаслідок війни повинна Росія.
Раніше, Росія стала ворогом для 98% українців.
Також 23% громадян вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше.