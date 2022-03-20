Мер Франківська просить переселенців поважати місцеві звичаї та українську мову

Марцінків нагадав, що російська мова є мовою окупанта та її неприємно чути

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до переселенців з проханням поважати тутешні звичаї.

Він просить переселенців поважати традиції та звичаї. Також просить всіх бути максимально обережними у висловлюваннях. Каже, що пости у соцмережах про мову нічого не дадуть окрім розпалювання ворожнечі й ненависті.

«Дуже неприємно, коли ми чуємо багато російської мови, бо для нас це мова окупанта… Ворог сьогодні хоче нас розсварити і виснажити. Тому проявляймо розум і не піддаваймось на його провокації. Проводьмо лагідну українізацію. Ми проявляємо гостинність. Але сьогодні бачимо речі, які дратують. Наприклад, хаотичне паркування. Тому прошу всіх: давайте будемо ввічливими, людяними і поважаймо один одного», – каже голова.

Також Марцінків вкотре закликав мешканців міста не піднімати ціни на оренду житла для переселенців.

«Вчергове звертаюся до вас з приводу значного підняття цін на житло. Це не по-християнськи. Ми повинні піднімати це питання, зокрема значного підняття ціни на житло та оренду для людей, які тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Знаю факти і знаю багато», – зауважив мер.