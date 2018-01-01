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    В аеропорту Торонто зіткнулися два літаки

    В результаті зіткнення виникло загоряння літака
    Два літаки зіткнулися на шосе міжнародного аеропорту Торонто ім. Лестера Б. Пірсона. Про це повідомляє CTV. Повідомляється, що літак компанії Sunwing jet зачепився хвостом за крило літака компанії WestJet, в результаті чого виникло загоряння. @42KBC and I hadn’t planned to exit our @WestJet flight via emergency slide, but we’re
    • Сьогодні, 04:26
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    В результаті зіткнення виникло загоряння літака

    Два літаки зіткнулися на шосе міжнародного аеропорту Торонто ім. Лестера Б. Пірсона.

    Про це повідомляє CTV.

    Повідомляється, що літак компанії Sunwing jet зачепився хвостом за крило літака компанії WestJet, в результаті чого виникло загоряння.

    Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в безпеці.

    Як повідомила в свою чергу в своєму Twitter авіакомпанія WestJet, в Boeing 737-800 цієї компанії, який прибув з мексиканського Канкуна, врізався в літак авіакомпанії Sunwing, який залишав стоянку.

    На борту лайнера WestJet знаходилися 168 чоловік. Всі вони були евакуйовані. Про тип повітряного судна Sunwing не повідомляється, але відзначається, що в момент зіткнення там не було пасажирів.

    На даний момент проводиться розслідування події.

    США Торонто Канада літак Boeing розслідування Twitter
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