В аеропорту Торонто зіткнулися два літаки

В результаті зіткнення виникло загоряння літака

Два літаки зіткнулися на шосе міжнародного аеропорту Торонто ім. Лестера Б. Пірсона. Про це повідомляє CTV. Повідомляється, що літак компанії Sunwing jet зачепився хвостом за крило літака компанії WestJet, в результаті чого виникло загоряння. @42KBC and I hadn’t planned to exit our @WestJet flight via emergency slide, but we’re



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті зіткнення виникло загоряння літака

Два літаки зіткнулися на шосе міжнародного аеропорту Торонто ім. Лестера Б. Пірсона.

Про це повідомляє CTV.

Повідомляється, що літак компанії Sunwing jet зачепився хвостом за крило літака компанії WestJet, в результаті чого виникло загоряння.

@42KBC and I hadn’t planned to exit our @WestJet flight via emergency slide, but we’re safe and sound, collision and fire notwithstanding. pic.twitter.com/pUfhKa7Hkl — commandercoady (@commandercoady) 5 січня 2018 р.

@SunwingVacay plane caught fire beside our @WestJet plane as we were almost ready to leave!! #smellslikesmoke guess we won’t be leaving anytime soon pic.twitter.com/6K4tuxpuHG — Lisa Nadalin (@LisaannArts) 5 січня 2018 р.

##BREAKING Two planes clipped wing & tail. Sunwing tail caught fire. A Westjet aircraft evacuated via slides. No injuries reported. Toronto Pearson Fire on scene. pic.twitter.com/iOTQlfwRwq — Tom Podolec (@TomPodolec) 5 січня 2018 р.

Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в безпеці.

Як повідомила в свою чергу в своєму Twitter авіакомпанія WestJet, в Boeing 737-800 цієї компанії, який прибув з мексиканського Канкуна, врізався в літак авіакомпанії Sunwing, який залишав стоянку.

На борту лайнера WestJet знаходилися 168 чоловік. Всі вони були евакуйовані. Про тип повітряного судна Sunwing не повідомляється, але відзначається, що в момент зіткнення там не було пасажирів.

На даний момент проводиться розслідування події.