Два облгази програли суд стосовно штрафів за завищені платіжки
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Облгази штрафують на 850 тис. грн за донарахування у платіжках побутових споживачів
Суди відмовили ПАТ "Волиньгаз" та ПАТ "Вінницягаз" у зупиненні дії рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо накладення штрафів на компанії на суму 850 тис. грн кожній.
Про це написав заступник начальника департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у Facebook.
"Справа коефіцієнтів" перейшла в суди. Суди відмовили Волиньгаз та Вінницягаз в зупиненні дії рішень НКРЕКП", - написав Хабатюк.
Він відзначив, що облгази дуже не хочуть виконувати постанови НКРЕКП та скасувати незаконні донарахування всім споживачам.
Усього НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів у частині приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.
Джерело: Укрінформ