Два облгази програли суд стосовно штрафів за завищені платіжки

Облгази штрафують на 850 тис. грн за донарахування у платіжках побутових споживачів

Суди відмовили ПАТ "Волиньгаз" та ПАТ "Вінницягаз" у зупиненні дії рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо накладення штрафів на компанії на суму 850 тис. грн кожній.

Про це написав заступник начальника департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у Facebook.

"Справа коефіцієнтів" перейшла в суди. Суди відмовили Волиньгаз та Вінницягаз в зупиненні дії рішень НКРЕКП", - написав Хабатюк.

Він відзначив, що облгази дуже не хочуть виконувати постанови НКРЕКП та скасувати незаконні донарахування всім споживачам.

Нагадаємо, НКРЕКП вже оштрафувала "Запоріжгаз", "Чернівцігаз", "Львівгаз", "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз", "Хмельницькгаз", "Закарпатгаз", "Івано-Франківськгаз", "Харківгаз", "Житомиргаз", "Миколаївгаз", "Дніпрогаз", "Сумигаз" на 850 тис. грн кожен за неприведення обсягів газу до стандартних умов та донарахування у платіжках побутових споживачів. Комісія також направляє скарги до Антимонопольного комітету. Жоден з оштрафованих облгазів не погодився із санкціями нацрегулятора, однак одна компанія - ПАТ "Харківміськгаз" - самостійно усунула порушення та уникнула штрафів.

Усього НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів у частині приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.