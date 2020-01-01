Два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського



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Телеканал «Прямий» показував привітання п’ятого президента Петра Порошенка

Привітання чинного президента в ефірі з’явилося вже після опівночі

Телеканал «Прямий», який пов’язують з Петром Порошенком, та «5 канал», що йому належить за кілька хвилин до Нового року показували привітання п’ятого президента Петра Порошенка, а не чинного глави держави Володимира Зеленського.

У своєму зверненні Порошенко розповів про «запас міцності змін», які «українці здійснили протягом п’ять років».

«Похитнути його виявилося не так просто», — сказав він.

Також Порошенко заявив, що він і його команда боронять «перспективу вступу України до ЄС і НАТО, армію, мову і віру».

Вже після опівночі обидва канали показали привітання Зеленського.

Нагадаємо, минулого року телеканал «1+1» олігарха Ігоря Коломойського не показав у прямову ефірі новорічне привітання Петра Порошенка, натомість транслював звернення Зеленського, під час якого він оголосив, що балотуватиметься на пост глави держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

Зазначимо, що у мережі неоднозначно сприйняли звернення президента через питання мови та перейменування вулиць.