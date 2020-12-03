Дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника
За об'єкт на торгах змагались дві компанії, стартова ціна зросла до 61 млн грн
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12 об'єкт ДП «Укрспирт» ─ Довжоцьке МПД (Хмельницька область). Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Зазначається, що за об'єкт на торгах змагались дві компанії, стартова ціна зросла у понад двічі ─ з 29,3 млн грн до 61 млн грн.
«Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Довжоцького МПД вважатиметься офіційно завершеним.
Новий власник отримає, зокрема, головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування», ─ йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося 2 грудня, спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн.
Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.
Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.
Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».