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    Дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника

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    Новий власник отримає, зокрема, головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування - Дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника
    Новий власник отримає, зокрема, головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування

    За об'єкт на торгах змагались дві компанії, стартова ціна зросла до 61 млн грн

    Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12 об'єкт ДП «Укрспирт» ─ Довжоцьке МПД (Хмельницька область). Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

    Зазначається, що за об'єкт на торгах змагались дві компанії, стартова ціна зросла у понад двічі ─ з 29,3 млн грн до 61 млн грн.

    «Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Довжоцького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

    Новий власник отримає, зокрема, головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування», ─ йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося 2 грудня, спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн.

    Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.

    Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.

    Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

    Теги: Укрспирт завод
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