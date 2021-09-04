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    Дві людини загинули при падінні літака в Чехії

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    Подробиці падіння літака розглядає поліція Чехії - Дві людини загинули при падінні літака в Чехії
    Подробиці падіння літака розглядає поліція Чехії
    Фото з відкритих джерел

    У Чехії розбився легкомоторний спортивний літак

    Поблизу Праги 4 вересня розбився легкомоторний спортивний літак, повідомляє представництво поліції Чехії.

    За даними правоохоронців, падіння літака сталося близько 15: 00 за московським часом в районі міста Кладно, що в 30 кілометрах від столиці країни.

    Повідомляється, що загинули дві людини. Інші подробиці поки невідомі, поліція розслідує причини.

    Як повідомляв Главком, у Міжнародному аеропорту «Львів» у суботу, 4 вересня, екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

    Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).

    Теги: Чехія літак поліція
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    Дві людини загинули при падінні літака в Чехії