Дві людини загинули при падінні літака в Чехії

У Чехії розбився легкомоторний спортивний літак

Поблизу Праги 4 вересня розбився легкомоторний спортивний літак, повідомляє представництво поліції Чехії.

За даними правоохоронців, падіння літака сталося близько 15: 00 за московським часом в районі міста Кладно, що в 30 кілометрах від столиці країни.

Повідомляється, що загинули дві людини. Інші подробиці поки невідомі, поліція розслідує причини.

Як повідомляв Главком, у Міжнародному аеропорту «Львів» у суботу, 4 вересня, екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).