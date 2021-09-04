У львівському аеропорту здійснив аварійну посадку пасажирський літак (фото)

Літак мав проблеми з керуванням передньою стійкою шасі

У Міжнародному аеропорту «Львів» у суботу, 4 вересня, екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

Як повідомили у пресслужбі аеропорту, о 12:13 там отримали сигнал «тривога» про те, що літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом «Ларнака – Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі».

О 12:39 літак здійснив вдалу посадку на львівському летовищі.

«З пасажирами (131 особа) все в порядку», – ідеться у повідомленні.

Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).



