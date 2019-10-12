Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві



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Талант актрис Кадочникової та Вітовської увіковічнили на Площі зірок Фото: Іван Степурін

Зірки на честь актрис встановлені на перетині бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивної площі

В Києві на площі зірок встановили пам’ятні знаки Ірми Вітовської та Лариси Кадочникової.

Про це повідомив директор видавництва « Самміт-книга» Іван Степурін у соцмережі Фейсбук.

«Чудова та народна Лариса Kadočnikova! Блискуча та заслужена Ірма Вітовська-Ванца! Зірки світового масштабу сьогодні запалали на Gulliver SEC «Площі зірок» Ура!!», – йдеться в дописі.

Зірки на честь актрис встановлені на перетині бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивної площі.

Площа розташована біля торгівельно-розважального центру Gulliver – аналог Алеї зірок у Голівуді.

Сама Ірма Вітовська на свій сторінці Fecebook зробила допис, у якому пояснила свою позицію щодо подібних акцій.

«Пару років тому мені запропонували тут мати зірочку, але я відмовилась…, бо мала вагомі причини… Тоді у мене й половини не було ще таких «планок», – скромно зазначає актриса, маючи на увазі свої знакові роботи у театрі та кіно», – зазначила актриса.

Легенда українського театру і кіно, народна артистка України Лариса Кадочникова стала лауреатом Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка у галузі кінематографії 1991 року за художній фільм «Тіні забутих предків».

«Площа зірок» – це модне місце в центрі столиці України, яке створили ще в 2015 році. Тоді ж в день відкриття, на перетині бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивній площі, було закладено 8 іменних зірок. До сьогодні їх кількість помітно збільшилась.