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    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві

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    Талант актрис Кадочникової та Вітовської увіковічнили на Площі зірок - Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Талант актрис Кадочникової та Вітовської увіковічнили на Площі зірок
    Фото: Іван Степурін

    Зірки на честь актрис встановлені на перетині бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивної площі

    В Києві на площі зірок встановили пам’ятні знаки Ірми Вітовської та Лариси Кадочникової.

    Про це повідомив директор видавництва «Самміт-книга» Іван Степурін у соцмережі Фейсбук.

    «Чудова та народна Лариса Kadočnikova! Блискуча та заслужена Ірма Вітовська-Ванца! Зірки світового масштабу сьогодні запалали на Gulliver SEC «Площі зірок» Ура!!», – йдеться в дописі.

    Зірки на честь актрис встановлені на перетині бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивної площі.

    Площа розташована біля торгівельно-розважального центру Gulliver – аналог Алеї зірок у Голівуді.

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    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Дві українські актриси отримали іменні зірки на Площі зірок у Києві
    Фото: Іван Степурін

    Сама Ірма Вітовська на свій сторінці Fecebook зробила допис, у якому пояснила свою позицію щодо подібних акцій.

    «Пару років тому мені запропонували тут мати зірочку, але я відмовилась…, бо мала вагомі причини… Тоді у мене й половини не було ще таких «планок», – скромно зазначає актриса, маючи на увазі свої знакові роботи у театрі та кіно», – зазначила актриса.

    Легенда українського театру і кіно, народна артистка України Лариса Кадочникова стала лауреатом Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка у галузі кінематографії 1991 року за художній фільм «Тіні забутих предків».

    «Площа зірок» – це модне місце в центрі столиці України, яке створили ще в 2015 році. Тоді ж в день відкриття, на перетині бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивній площі, було закладено 8 іменних зірок. До сьогодні їх кількість помітно збільшилась.

    Київ кіно Ірма Вітовська актриса фільм
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