Двох учасників акцій проти Лукашенка затримано поблизу литовського кордону

МВС Білорусі каже, що затримані опозиціонери їхали з Москви до Європи

Білоруські силовики запевняють,що затримали «неофашистів»

Поблизу литовського кордону білоруськими силовиками було затримано двох активістів, що брали участь в акціях протесту після президентських виборів, що відбулися в країні минулого року. Як інформує МВС Білорусі, затримання сталося на ділянці кордону «Рудевщина».

Зазначається, що йдеться про жителів Бреста 21 та 27 років, яких оголосили в міжнародний розшук за участь у масових заворушеннях. За даними білоруських правоохоронців, активісти жили в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

На затриманих склали адміністративні протоколи «за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь».

«Обидва правопорушники є учасниками навколофутбольного руху неонацистської спрямованості», – додали у білоруському відомстві.

Зауважимо, що З жовтня минулого року литовський посол в Білорусі був викликаний для консультацій після того, як Мінськ зажадав скоротити число працівників в посольстві. Після відкликання посла посольство Литви в Мінську залишиться очолювати тимчасова повірена у справах Литви. Оскільки Литва не визнає Олександра Лукашенка законно обраним президентом, новопризначений посол не зможе вручити йому вірчі грамоти.

Нагадаємо, що в суботу, 5 червня, з Білорусі виїхав відомий політичний аналітик Артем Шрайбман, якого затриманий опозиціонер Роман Протасевич називав одним із організаторів масових протестів. За словами Шрайбмана, з країни йому довелося «вибиратися обхідними стежками».

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що в окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією Протасевича, якого затримали в Мінську.