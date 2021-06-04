В окупованому Луганську з'явилися білборди з портретом Протасевича і написом «вбивця»

Плакати розмістили на кількох вулицях окупованого Луганська і по узбіччях на трасах в ОРЛО

В окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, якого затримали в Мінську. Про це пишуть підконтрольні угруповання ЗМІ з посиланням на директора підприємства «Госреклама», який розмістив ці білборди.

За його словами, білборди замовили «патріотично налаштовані приватні особи».

Пізніше стало відомо, що замовниця плакатів – вдова чоловіка, який загинув під час вибуху 2 червня 2014 року за Луганською облдержадміністрацією.

За словами жінки, це вона попросила «компетентні органи» Білорусі доставити Протасевича в окупований Луганськ.

Плакати розмістили на кількох вулицях Луганська, в тому числі на тій, яка веде до колишньої Обласної лікарні. Також вони є по узбіччях на трасах в ОРЛО.

Нагадаємо, Протасевич розказав про ставлення до Лукашенка. Він заявив, що «безумовно поважає» самопроголошеного президента Білорусі.

Зауважимо, що впродовж всього інтерв’ю можна побачити, що на тілі Протасевича є подряпини. Зокрема, криваві рани на кистях.

Батьки Протасевича впевнені, що фільм ОНТ знято «на замовлення влади Білорусі» з метою «виправдати себе».

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.