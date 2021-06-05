Інтерв’ю заарештованого Протасевича. Більше не треба слів, щоб все зрозуміти

Людина абсолютно позбавлена свободи вибору, свободи пересування, свободи слова і думки

І далі вже немає значення ні прізвище, ні те, що сказано в інтерв’ю.

У цій події ключове слово «заарештований».

Це означає, що людина абсолютно позбавлена свободи вибору, свободи пересування, свободи слова і думки. Тут не може бути дискусій щодо суті інтерв’ю, це виключно контент для фахівців - дійсно цікавий. Також це контент для правозахисників в усьому світі. Для всіх інших – це інтерв’ю в умовах примусу і несвободи показане на державному телеканалі, яке не можна розцінювати як позицію людини.

Немає дискусії і з приводу тиску та погроз. Вони є по факту самих обставин, їх не обов’язково хтось повинен проговорити. Питання лише в обсязі тиску.

Ось вам перелік обставин, які своїм фактом без додаткових зусиль правоохоронців, людина сприймає як тиск і загрозу:

спосіб затримання – цілий літак приземляли;

в Кримінальному кодексі Білорусі досі є ст. 59 Смертна кара;

в Білорусі вже багато років тривають переслідування опозиції, багато-хто у прямому сенсі гниє у в’язниціях Білорусі;

Лукашенко демонструє параноїдальний страх втрати влади, заради чого він влаштовує терор населення;

людина затримана – це завжди стрес, який змінює поведінку;

затримана кохана дівчина – це потужний інструмент тиску, навіть якщо про це не говорити, то страх за неї буде підсвідомо;

є батьки, які вже зазнавали утисків за свою політичну позицію – страх за їх життя і свободу безумовно буде в таких умовах.

Я вже не буду тут довго розписувати скільки невербальних сигналів подав Протасевич у цьому інтерв’ю. До прикладу ледь не всі відповіді «так» супроводжуються рухом голови «ні»....але то вже інша розмова.

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