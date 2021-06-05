  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ганна Маляр
рус
    Думки вголос

    Інтерв’ю заарештованого Протасевича. Більше не треба слів, щоб все зрозуміти

    • Ганна Маляр

      Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Протасевич під час&nbsp;інтерв&rsquo;ю - Інтерв’ю заарештованого Протасевича. Більше не треба слів, щоб все зрозуміти
    Роман Протасевич під час інтерв’ю

    Людина абсолютно позбавлена свободи вибору, свободи пересування, свободи слова і думки

    І далі вже немає значення ні прізвище, ні те, що сказано в інтерв’ю.

    У цій події ключове слово «заарештований».

    Це означає, що людина абсолютно позбавлена свободи вибору, свободи пересування, свободи слова і думки. Тут не може бути дискусій щодо суті інтерв’ю, це виключно контент для фахівців - дійсно цікавий. Також це контент для правозахисників в усьому світі. Для всіх інших – це інтерв’ю в умовах примусу і несвободи показане на державному телеканалі, яке не можна розцінювати як позицію людини.

    Немає дискусії і з приводу тиску та погроз. Вони є по факту самих обставин, їх не обов’язково хтось повинен проговорити. Питання лише в обсязі тиску.

    Ось вам перелік обставин, які своїм фактом без додаткових зусиль правоохоронців, людина сприймає як тиск і загрозу:

    • спосіб затримання – цілий літак приземляли;
    • в Кримінальному кодексі Білорусі досі є ст. 59 Смертна кара;
    • в Білорусі вже багато років тривають переслідування опозиції, багато-хто у прямому сенсі гниє у в’язниціях Білорусі;
    • Лукашенко демонструє параноїдальний страх втрати влади, заради чого він влаштовує терор населення;
    • людина затримана – це завжди стрес, який змінює поведінку;
    • затримана кохана дівчина – це потужний інструмент тиску, навіть якщо про це не говорити, то страх за неї буде підсвідомо;
    • є батьки, які вже зазнавали утисків за свою політичну позицію – страх за їх життя і свободу безумовно буде в таких умовах.

    Я вже не буду тут довго розписувати скільки невербальних сигналів подав Протасевич у цьому інтерв’ю. До прикладу ледь не всі відповіді «так» супроводжуються рухом голови «ні»....але то вже інша розмова.

    Читайте також: «Диктатор демонструє свою владу». ІноЗМІ про режим Лукашенка і викрадення журналіста Протасевича
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко в'язниця Роман Протасевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анжеліка Рудницька
    Анжеліка Рудницька

    Мисткиня

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Інтерв’ю заарештованого Протасевича. Більше не треба слів, щоб все зрозуміти