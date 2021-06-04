«Інтерв'ю Протасевича»: режим Лукашенка має бути знесений

Якщо Лукашенка не відправити до Гааги або шляхом Чаушеску, то на його руках з'явиться нова кров невинних людей

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У меня есть побратимы и знакомые, которые прошли российский плен. Есть те, кто прошёл концлагерь «Изоляция» в Донецке. Фамилии некоторых из них неоднократно звучали в зале заседаний ПАСЕ. Так вот они рассказывали, как к ним применялись пытки. Разнообразные. От простых к сложным. Например, в камере сутками не тух свет и круглые сутки играл тяжёлый рок. Или надевали наручники, подвешивали за них и использовали, как «грушу. Или же прикрепляли к гениталиям провода и пускали ток. А в «Изоляции» были «эстеты», которые пытали заключённых введя им ректально трубку и по ней заведя кусок колючей проволоки. Затем трубку вынимают, а проволока остаётся внутри человека. И её тоже начинают вынимать. Тогда человек соглашается на всё. И всё подписывает. Даже если это признание в убийстве Кеннеди или рассказ о каком-то несусветном бреде. Люди подписывали всё и соглашались со всем, что от них требуют, чтоб остановить пытки. Фактически их ломали. Психологически и физически. Это жуткое испытание. Такое же практиковали ранее в НКВД и КГБ. Они тоже выбивали признание и люди оговаривали себя и других. Люди соглашались с обвинениями в шпионаже на все разведки мира или в любых злодеяниях, лишь бы закончился тот ад, через который их пропустили советские палачи в форме правоохранителей.

Прошло немало десятилетий с тех пор, а наследники советских палачей успешно практикуют пытки по отношению к невинным людям, чтоб те себя оговорили. История с Романом Протасевичем это хорошо иллюстрирует. Он теперь готов признаться во всем. В любом преступлении или даже в том, что он уважает Лукашенко. Я не знаю через что он прошёл. Я не могу даже представить, через что прошла его девушка, которая, как и Протасевич находится в заложниках у Лукашенко, но я понимаю, что Роман себя оговорил, чтоб прекратить пытки или не дать свершиться чему-то жуткому над его девушкой. А то, что у Лукашенко и его обслуги нет никаких сдерживающих моральных или этических факторов понятно всем. Это мерзавцы и палачи. И чтоб это понять не надо смотреть фильм с Протасевичем показанный на пропагандистском канале Лукашенко. Нет, необходимо просто обратить внимание на распухшие запястья с кровавыми ссадинами Протасевича, которые случайно попали в кадр. Посмотрите эти кадры. И представьте, что в XXI веке происходит в Беларуси. Этот фильм стал не триумфом Лукашенко, а его приговором. Он тот, кто допустил пытки. Он тот, кто захотел, чтоб Протасевича пытали до самооговора. Он должен быть за это осуждён и наказан. И не только за это. А вместе с ним все те, кто это сделал. И рядовые негодяи в форме, и те, кто отдавал приказы, и те, кто создали и выпустили эту пропагандисткую мерзость в эфир.

Посмотрите этот момент с искалеченными руками Протасевича. И поймите, что если Лукашенко не отправить в Гаагу или по пути Чаушеску, то на его руках появится новая кровь невинных людей. Он кровавый диктатор и преступник. И таким, как он, нет места среди людей. После этого фильма весь цивилизованный мир должен объединиться в борьбе против этого зарвавшегося сумасшедшего колхозника. Поддерживать его могут лишь такие же социопаты и кровавые преступники. Режим Лукашенко должен быть снесён. Сам диктатор должен пройти под трибунал за это и все остальные свои преступления. Моё сочувствие семье Протасевича и его девушки, которые видят через что проходят их дети. Это ужасно.

Джерело: блог Борислава Берези

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