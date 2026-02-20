Головна Спорт Новини
Українські біатлоністи завершили виступи на Олімпіаді-2026: результат останньої гонки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Українські біатлоністи завершили виступи на Олімпіаді-2026: результат останньої гонки
Віталій Мандзин замкнув чільну десятку в масстарті
фото: IBU

Фінальним змаганням Ігор у чоловічому біатлоні став масовий старт

Українці Віталій Мандин і Дмитро Підручний взяли участь в останній гонці Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком».

Переможцем масстарту став норвезький біатлоніст Йоганнес Дале-Шевдал. На чотирьох вогневих рубежах він не припустився жодного промаху. Дистанцію на 15 км скандинав подолав за 39:17,1 хвилини.

Мандзин претендував на високі місця до середини гонки. Українець закрив усі 10 мішеней у перших стрільбах лежачи та в стійці. Та далі він припустився пяти промахів і фінішував десятим.

Співвітчизник Мандзина Підручний відразу опинився в другому десятку. Лише на другому вогневому рубежі досвідчений біатлоніст уник промахів. Загалом же він пять разів поцілив у «молоко» та завершив гонку на 17-й позиції.

Дале-Шевдал виграв першу олімпійську нагороду в карєрі. Компанію на подіумі його склав інший норвежець – Стурла Гольм Легрейд – і французький біатлоніст і Кентен Фійон-Майє.

Олімпійські ігри. Антгольц, Італія
Біатлон. Масстарт, чоловіки

1.Йоганнес Дале-Шевдал (Норвегія) 39:17,1 хвилини
2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) +10,5
3. Кентен Фійон-Майє (Франція) +25,6
...
10. Віталій Мандзин (Україна) +2:30,7
17. Дмитро Підручний (Україна) +3:14,6

До слова, МОК не каратиме спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді. Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам розстібнула костюм одразу після фінішу. Частина оглядачів звинуватили її у рекламі Nike.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет відреагував на бойкот Україною церемонії відкриття Ігор. У комітеті розповіли про регулярний діалог з Національним паралімпійським комітетом України. Функціонери наразі обговорюють заяву НПКУ.

Теги: Йоганнес Дале біатлон Олімпіада Дмитро Підручний

