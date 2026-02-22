Церемонія закриття Олімпіади-2026: усі деталі події

Церемонія закриття Олімпіади зазвичай збирає тих атлетів, чиї змагання проходять в останні дні Ігор

Завершальне дійство Олімпіади-2026 відбудеться у місті, де не проходили жодні змагання цих Ігор

У неділю, 22 лютого 2026 року, XXV зимові Олімпійські ігри завершаться урочистою церемонією закриття. Про це повідомляє «Главком»

Основні деталі події

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо відбудеться 22 лютого 2026 року о 21:30. Усупереч традиції проводити фінал у головному місті Ігор, шоу прийме велична «Арена ді Верона» – давньоримський амфітеатр, побудований ще у 30 році нашої ери. Вибір локації підкреслює італійську ідентичність, поєднуючи тисячолітню історію з інноваціями майбутнього.

Художній керівник церемонії Альфредо Аккатіно назвав шоу «Краса в дії». За його словами, подія стане гімном італійському духу, творчості та винахідливості, поєднуючи сучасні технології з глибокими емоціями. Важливою частиною вечора стане офіційна передача олімпійської естафети наступним господарям – Французьким Альпам, які приймуть зимову Олімпіаду 2030. Це зроблять мери Мілана та Кортіни-д'Ампеццо Джузеппе Сала та Джанлука Лоренці, передавши олімпійський прапор президенту Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Вона, у свою чергу, віддасть прапор меру Ніцци Крістіану Естрозі.

Головні спеціальні гості

Організатори вже підтвердили участь кількох італійських зірок, які представляють різні грані сучасної культури та мають досвід виступів на міжнародній арені. Серед них:

Акілле Лауро – епатажний співак і автор пісень, який представляв Сан-Марино на Євробаченні-2022 у Турині з рок-хітом Stripper;

Габрі Понте – всесвітньо відомий діджей та продюсер, який захищав кольори Сан-Марино на Євробаченні-2025 у Базелі з піснею Tutta l'Italia, яка неодноразово гралася на різних аренах під час пауз у змаганнях, а також стала офіційним гімном італійської хокейної збірної на домашній Олімпіаді;

Бенедетта Поркаролі – популярна італійська акторка, що стане частиною театралізованого дійства.

Хто буде прапороносцями України на церемонії закриття Олімпіади

Честь нести синьо-жовтий стяг випала українським лижним акробатам Ангеліні Брикіній та Дмитру Котовському. Вони є одними з небагатьох представників, які лишилися в олімпійському селищі, адже заключна дисципліна цього виду фристайлу, змішана команда, пройшла у суботу, 21 лютого 2026 року.

Де дивитися церемонію відкриття

В Україні пряму трансляцію церемонії закриття зимових Олімпійських ігор покажуть телеканал «Суспільне Спорт» та платформа Eurosport.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей.