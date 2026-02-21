Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
Скелетоніст Владислав Гераскевич
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Український герой Олімпіади Владислав Гераскевич: «Є відчуття, що ми втратили медаль»

Скелетоніст Владислав Гераскевич, який мав намір змагатися на Олімпіаді у «шоломі пам’яті», став одним з головних героїв цих Ігор, хоча й не виборов жодних нагород. МОК, який проводить відверто проросійську політику, після того, як організацію очолила Кірсті Ковентрі, все ж відсторонив українця від змагань.

На сміливий вчинок Гераскевича звернули увагу всі провідні спортивні ЗМІ світу. Владислав, який нагадав всьому світу про війну, перетворився на справжню зірку в Україні. В Instagram кількість його підписників вже перевищила 100 тисяч осіб і продовжує зростати (до початку Олімпіади підписників було менше 15 тисяч).

Наразі у Владислава надщільний графік. Та «Главком» зміг поспілкуватися з Гераскевичем: говорили про його моральний стан після стресової Олімпіади та плани на майбутнє.

Також не оминули увагою під час розмови петицію до Кабміну щодо санкцій проти російських спортсменів, яку автор цього інтерв’ю підготував разом з Гераскевичем. У підсумку, всі перераховані у петиції росіяни потрапили під санкції України.

«Досить важкий емоційний стан у мене, але я стараюсь поринути в роботу»

Владиславе, ти морально вже відійшов від всієї цієї ситуації, яка сталася під час Олімпіади?

Насправді не дуже. Але зараз я постійно в роботі. Багато різних справ…

Зараз хоча б спати можеш нормально?

Поки що, насправді, важкувато з цим. Я сплю не так багато... 5-6 годин на добу. Досить важко, досить важкий емоційний стан у мене, але я стараюсь поринути в роботу. Зараз я відчуваю, що є момент, коли ми можемо зробити щось справді корисне. Саме цим я збираюсь займатися.

Як цей скандал пережили твої рідні? Було дуже емоційне фото твого тата Михайла Гераскевича... А твої мама і дівчина, для них це теж удар був?

Звичайно, для них все це дуже важко і емоційно було... Моя мама і моя дівчина мали поїхати на фінальні заїзди на Олімпіаду, вболівати за мене 13 лютого.

Ми зняли житло і мали провести цей час в досить святковій атмосфері. На жаль, цього всього не трапилось. Всі були дуже засмучені. Моя мама та моя дівчина чудово знають, як багато часу я витрачав на тренуваннях. Наскільки довго ми готувалися, наскільки довго готувався мій тато, наскільки ми довго йшли до цієї мети... І, звичайно, для них це також було дуже сумно, як і для нас з татом.

Президент Корейської федерації бобслею та скелетону (праворуч), втішає Михайла Гераскевича (лыворуч), батька та тренера збірної України Владислава Гераскевича, після того, як Владислава було дискваліфіковано з Олымпыйських змагань
Президент Корейської федерації бобслею та скелетону (праворуч), втішає Михайла Гераскевича (лыворуч), батька та тренера збірної України Владислава Гераскевича, після того, як Владислава було дискваліфіковано з Олымпыйських змагань
фото: Getty Images

«Я вкотре закликаю: Бубка не має носити звання Герой України»

Членами МОК є відразу двоє українців – Сергій Бубка та Валерій Борзов. Чи намагались вони якось допомогти тобі? Можливо, були якісь спроби він них вийти на контакт з тобою?

Ні, в мене жодного контакту за цей час ні з Борзовим, ні з Бубкою не було. Я бачив тільки один коментар від Борзова. Я вважаю, що він був абсолютно безглуздий. Він там говорив про якусь рекламу... Не знаю, де він побачив рекламу на цьому шоломі. А пан Бубка ніяких коментарів не давав з цього питання…

Ми можемо згадати, що Сергій Бубка є Героєм України…

Я вже давно твердо переконаний, що це звання він не має носити. Бубка вже себе показав як людина, яка підігрує російським інтересам. Це вже було відомо, коли була історія зі змаганнями World Masters Games, коли там дозволили використання російських прапорів. Пан Бубка має бізнес на окупованих територіях. Загалом, його позиція, вже, мені здається, зрозуміла кожному. Я вкотре закликаю: ця людина не має носити звання Герой України. Це звання зараз здобувається досить високою ціною. На жаль, більшість його отримують вже посмертно. І те, що Бубка носить це звання, воно його сильно дуже знецінює.

Гераскевич: Де Борзов на цьому шоломі побачив рекламу?
Гераскевич: Де Борзов на цьому шоломі побачив рекламу?
фото: Артем Худолєєв, glavcom.ua

«Це все великий міф. Мені не надходили ніякі $800 тис.»

У мережі дуже багато людей висловлюють тобі підтримку. Але помітно, що, зокрема, в Facebook стосовно тебе працюють ботоферми. Чи звертав ти на це увагу? Як ти на це реагуєш?

Насправді, напевно, це якесь визнання. Тому що ботоферми працюють також і щодо наших великих волонтерських фондів, щодо наших людей, які стараються змінити щось в цій країні на краще. Тому для мене це, напевно, більше як визнання. Закиди, які там пишуть… Вони смішні, дотепні, не мають ніякого підґрунтя… Я на них не ображаюсь, для мене це пусте.

Один з закидів ботів – начебто, ти спеціально зареєстрував петицію щодо санкцій проти російських спортсменів перед Олімпіадою, щоб привернути до себе увагу. Що ти начебто знав, що потім президент запровадить санкції щодо цих росіян. Все це тобі не смішно було читати?

Звичайно, смішно. Ми її разом з тобою готували і подавали. Ми цю роботу робимо не вперше, ми давно вже разом з тобою збирали докази про підтримку війни росіянами, які потрапили до петиції, говорили про необхідність відсторонення їх від змагань. От зараз перед Олімпійськими іграми ми подали цю петицію, збирали підписи. Звичайно, що мені дуже приємно, що на цю петицію звернули увагу, і що ці спортсмени, які підтримують війну, отримали ці санкції. Це дуже важливий крок і дуже необхідний. І, звичайно, нічого з цього не було підготовлено завчасно. Я маю на увазі, що це не була якась PR-акція чи щось такого плану. Я так для себе розумію, що звернула увагу влада наша, що спорт – дуже важливий майданчик. І ці санкції – дуже правильний і потрібний крок.

Чи ти бачиш таку роботу одним з напрямків своєї діяльності у майбутньому?

Я дуже сподіваюсь, що в майбутньому ми також налагодимо цю систему щодо санкцій.

Ми зможемо накладати санкції на людей, які підтримують війну, набагато швидше і ефективніше. І, звичайно, що наша ціль – це робити санкції міжнародними.

Також, підсумовуючи, все сказане, я би порадив менше читати контент ботоферм… От навіть зараз мені прийшло повідомлення у Facebook: «Чи передасте ви $800 тисяч доларів, які вам надійшли, сім'ям загиблих?». Це все великий міф. Мені не надходили ніякі $800 тисяч. Це якісь шалені кошти.

Згідно з правилами МОК для мене поки що діє заборона – я не можу коментувати офіційно до 25 лютого нічого з того, що пов'язано з якимись конкретними бізнесами, конкретними публічними особами. Відповідно, 25 лютого ми вже все повністю прокомунікуємо. Лише зазначу, що гроші спрямовуються до благодійного фонду, який я теж не можу назвати через це саме правило МОК.

Відповідно, ці всі гроші не будуть надходити на мої особисті рахунки.

Владислав Гераскевич: Не читайте ботоферми
Владислав Гераскевич: Не читайте ботоферми
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Це тобі і у Facebook, і в Instagram надходять такі повідомлення?

Так, всюди таке приходить…Навіть уже «славнозвісний» Шарій все це тягає… Ще один такий конкретний російський бот.

Став спортивним експертом…

Ага, спортивний експерт (сміється).

«Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди»

Ти зустрічався з багатьма політиками з інших країн. Про що ви спілкувалися? Що ти їм доносив?

Насправді, звичайно, багато питали про саму справу щодо «шолому пам’яті», про її хід. Я наголошував, що необхідно підтримувати Україну. У деяких розмовах на Мюнхенській конференції згадував про Паралімпійські ігри, які розпочнуться вже у березні, та про дозвіл на використання російських прапорів на них.

Звичайно, звертав їхню увагу на використання спорту російською пропагандою. Як Росія використовує спорт саме для того, щоб залучити людей в армію РФ або для того, щоб нормалізувати свої дії в очах інших країн.

У міжнародних ЗМІ тебе називали «головним учасником Олімпіади». Ти себе ним відчуваєш?

Насправді, я не став учасником Олімпійських ігор, тому це питання досить відкрите, чи можна мене називати «головним учасником Олімпіади»…

Звичайно, хотілося здобути олімпійську медаль для України. Ми реально мали всі шанси, ми були дуже швидкі на тренуваннях. І ті спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях під час Олімпіади (німці Аксель Юнґ та Крістофер Ґротгер – «Главком»), вони здобули медалі. І, звичайно, що є таке відчуття, що ми втратили медаль.

Наразі я також слідкую за іншими видами спорту на Олімпіаді. І вчора були дуже великі надії на фристайл. І, на жаль, також не вдалося нашим хлопцям здобути медаль в індивідуальних змаганнях, але будемо вболівати за них вже сьогодні у командних змаганнях

Артем Худолєєв, «Главком»

Теги: Кірсті Ковентрі Михайло Гераскевич Олімпіада олімпійські ігри росія спорт санкції паралімпійські ігри скандал Сергій Бубка Валерій Борзов Владислав Гераскевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти
Єврокомісія працює над планом повної відмови ЄС від російської нафти
28 сiчня, 04:22
Мірослав Лайчак залишає посаду радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки
Словаччину сколихнув політичний скандал після нових файлів Епштейна: радник Фіцо йде у відставку
1 лютого, 00:47
Користувачі месенджера в Росії скаржаться на збої в роботі Telegram
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
За словами Хаккянена, Кремль нарощує війська та ядерний потенціал в Арктиці
РФ будує нові ядерні обʼєкти біля Фінляндії – глава Міноборони країни
16 лютого, 19:27
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
19 лютого, 21:12
Військових обурило рішення Верховного Суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
31 сiчня, 19:23
Повітряні сили ЗСУ повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп, вважає президент
Зеленський анонсував важливе рішення щодо мобільних вогневих груп
7 лютого, 16:58
Гераскевич: Коли поняття шани та співчуття відсутні, то й не такі інтерпретації можна придумати
«Підійшла б на якусь позицію в МОК». Гераскевич відреагував на заяву пропагандистки Латиніної
16 лютого, 13:31
Владислав Гераскевич залишився непохитним у суперечці з МОК
Дискваліфікація Гераскевича: PR-директор «Динамо» розповів про реакцію клубу на рішення МОК Реклама
17 лютого, 16:00

Публікації

«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
«Арабська весна» Кріштіану Роналду. Чи втратить Саудівська Аравія легенду світового футболу?
«Арабська весна» Кріштіану Роналду. Чи втратить Саудівська Аравія легенду світового футболу?
Катерина Коцар літає на лижах зі швидкістю 80 км/год. Інтерв'ю з суперзіркою українського фристайлу
Катерина Коцар літає на лижах зі швидкістю 80 км/год. Інтерв'ю з суперзіркою українського фристайлу
Прапороносець України на Олімпіаді 2026: Росіяни повертаються у світовий спорт
Прапороносець України на Олімпіаді 2026: Росіяни повертаються у світовий спорт
Коли і за кого вболівати українцям. Календар головних спортивних подій 2026 року
Коли і за кого вболівати українцям. Календар головних спортивних подій 2026 року
Всесвітній день футболу: що треба знати про улюблену гру мільйонів
Всесвітній день футболу: що треба знати про улюблену гру мільйонів

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua