«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді

Український герой Олімпіади Владислав Гераскевич: «Є відчуття, що ми втратили медаль»

Скелетоніст Владислав Гераскевич, який мав намір змагатися на Олімпіаді у «шоломі пам’яті», став одним з головних героїв цих Ігор, хоча й не виборов жодних нагород. МОК, який проводить відверто проросійську політику, після того, як організацію очолила Кірсті Ковентрі, все ж відсторонив українця від змагань.

На сміливий вчинок Гераскевича звернули увагу всі провідні спортивні ЗМІ світу. Владислав, який нагадав всьому світу про війну, перетворився на справжню зірку в Україні. В Instagram кількість його підписників вже перевищила 100 тисяч осіб і продовжує зростати (до початку Олімпіади підписників було менше 15 тисяч).

Наразі у Владислава надщільний графік. Та «Главком» зміг поспілкуватися з Гераскевичем: говорили про його моральний стан після стресової Олімпіади та плани на майбутнє.

Також не оминули увагою під час розмови петицію до Кабміну щодо санкцій проти російських спортсменів, яку автор цього інтерв’ю підготував разом з Гераскевичем. У підсумку, всі перераховані у петиції росіяни потрапили під санкції України.

«Досить важкий емоційний стан у мене, але я стараюсь поринути в роботу»

Владиславе, ти морально вже відійшов від всієї цієї ситуації, яка сталася під час Олімпіади?

Насправді не дуже. Але зараз я постійно в роботі. Багато різних справ…

Зараз хоча б спати можеш нормально?

Поки що, насправді, важкувато з цим. Я сплю не так багато... 5-6 годин на добу. Досить важко, досить важкий емоційний стан у мене, але я стараюсь поринути в роботу. Зараз я відчуваю, що є момент, коли ми можемо зробити щось справді корисне. Саме цим я збираюсь займатися.

Як цей скандал пережили твої рідні? Було дуже емоційне фото твого тата Михайла Гераскевича... А твої мама і дівчина, для них це теж удар був?

Звичайно, для них все це дуже важко і емоційно було... Моя мама і моя дівчина мали поїхати на фінальні заїзди на Олімпіаду, вболівати за мене 13 лютого.

Ми зняли житло і мали провести цей час в досить святковій атмосфері. На жаль, цього всього не трапилось. Всі були дуже засмучені. Моя мама та моя дівчина чудово знають, як багато часу я витрачав на тренуваннях. Наскільки довго ми готувалися, наскільки довго готувався мій тато, наскільки ми довго йшли до цієї мети... І, звичайно, для них це також було дуже сумно, як і для нас з татом.

Президент Корейської федерації бобслею та скелетону (праворуч), втішає Михайла Гераскевича (лыворуч), батька та тренера збірної України Владислава Гераскевича, після того, як Владислава було дискваліфіковано з Олымпыйських змагань фото: Getty Images

«Я вкотре закликаю: Бубка не має носити звання Герой України»

Членами МОК є відразу двоє українців – Сергій Бубка та Валерій Борзов. Чи намагались вони якось допомогти тобі? Можливо, були якісь спроби він них вийти на контакт з тобою?

Ні, в мене жодного контакту за цей час ні з Борзовим, ні з Бубкою не було. Я бачив тільки один коментар від Борзова. Я вважаю, що він був абсолютно безглуздий. Він там говорив про якусь рекламу... Не знаю, де він побачив рекламу на цьому шоломі. А пан Бубка ніяких коментарів не давав з цього питання…

Ми можемо згадати, що Сергій Бубка є Героєм України…

Я вже давно твердо переконаний, що це звання він не має носити. Бубка вже себе показав як людина, яка підігрує російським інтересам. Це вже було відомо, коли була історія зі змаганнями World Masters Games, коли там дозволили використання російських прапорів. Пан Бубка має бізнес на окупованих територіях. Загалом, його позиція, вже, мені здається, зрозуміла кожному. Я вкотре закликаю: ця людина не має носити звання Герой України. Це звання зараз здобувається досить високою ціною. На жаль, більшість його отримують вже посмертно. І те, що Бубка носить це звання, воно його сильно дуже знецінює.

Гераскевич: Де Борзов на цьому шоломі побачив рекламу? фото: Артем Худолєєв, glavcom.ua

«Це все великий міф. Мені не надходили ніякі $800 тис.»

У мережі дуже багато людей висловлюють тобі підтримку. Але помітно, що, зокрема, в Facebook стосовно тебе працюють ботоферми. Чи звертав ти на це увагу? Як ти на це реагуєш?

Насправді, напевно, це якесь визнання. Тому що ботоферми працюють також і щодо наших великих волонтерських фондів, щодо наших людей, які стараються змінити щось в цій країні на краще. Тому для мене це, напевно, більше як визнання. Закиди, які там пишуть… Вони смішні, дотепні, не мають ніякого підґрунтя… Я на них не ображаюсь, для мене це пусте.

Один з закидів ботів – начебто, ти спеціально зареєстрував петицію щодо санкцій проти російських спортсменів перед Олімпіадою, щоб привернути до себе увагу. Що ти начебто знав, що потім президент запровадить санкції щодо цих росіян. Все це тобі не смішно було читати?

Звичайно, смішно. Ми її разом з тобою готували і подавали. Ми цю роботу робимо не вперше, ми давно вже разом з тобою збирали докази про підтримку війни росіянами, які потрапили до петиції, говорили про необхідність відсторонення їх від змагань. От зараз перед Олімпійськими іграми ми подали цю петицію, збирали підписи. Звичайно, що мені дуже приємно, що на цю петицію звернули увагу, і що ці спортсмени, які підтримують війну, отримали ці санкції. Це дуже важливий крок і дуже необхідний. І, звичайно, нічого з цього не було підготовлено завчасно. Я маю на увазі, що це не була якась PR-акція чи щось такого плану. Я так для себе розумію, що звернула увагу влада наша, що спорт – дуже важливий майданчик. І ці санкції – дуже правильний і потрібний крок.

Чи ти бачиш таку роботу одним з напрямків своєї діяльності у майбутньому?

Я дуже сподіваюсь, що в майбутньому ми також налагодимо цю систему щодо санкцій.

Ми зможемо накладати санкції на людей, які підтримують війну, набагато швидше і ефективніше. І, звичайно, що наша ціль – це робити санкції міжнародними.

Також, підсумовуючи, все сказане, я би порадив менше читати контент ботоферм… От навіть зараз мені прийшло повідомлення у Facebook: «Чи передасте ви $800 тисяч доларів, які вам надійшли, сім'ям загиблих?». Це все великий міф. Мені не надходили ніякі $800 тисяч. Це якісь шалені кошти.

Згідно з правилами МОК для мене поки що діє заборона – я не можу коментувати офіційно до 25 лютого нічого з того, що пов'язано з якимись конкретними бізнесами, конкретними публічними особами. Відповідно, 25 лютого ми вже все повністю прокомунікуємо. Лише зазначу, що гроші спрямовуються до благодійного фонду, який я теж не можу назвати через це саме правило МОК.

Відповідно, ці всі гроші не будуть надходити на мої особисті рахунки.

Владислав Гераскевич: Не читайте ботоферми фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Це тобі і у Facebook, і в Instagram надходять такі повідомлення?

Так, всюди таке приходить…Навіть уже «славнозвісний» Шарій все це тягає… Ще один такий конкретний російський бот.

Став спортивним експертом…

Ага, спортивний експерт (сміється).

«Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди»

Ти зустрічався з багатьма політиками з інших країн. Про що ви спілкувалися? Що ти їм доносив?

Насправді, звичайно, багато питали про саму справу щодо «шолому пам’яті», про її хід. Я наголошував, що необхідно підтримувати Україну. У деяких розмовах на Мюнхенській конференції згадував про Паралімпійські ігри, які розпочнуться вже у березні, та про дозвіл на використання російських прапорів на них.

Звичайно, звертав їхню увагу на використання спорту російською пропагандою. Як Росія використовує спорт саме для того, щоб залучити людей в армію РФ або для того, щоб нормалізувати свої дії в очах інших країн.

У міжнародних ЗМІ тебе називали «головним учасником Олімпіади». Ти себе ним відчуваєш?

Насправді, я не став учасником Олімпійських ігор, тому це питання досить відкрите, чи можна мене називати «головним учасником Олімпіади»…

Звичайно, хотілося здобути олімпійську медаль для України. Ми реально мали всі шанси, ми були дуже швидкі на тренуваннях. І ті спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях під час Олімпіади (німці Аксель Юнґ та Крістофер Ґротгер – «Главком»), вони здобули медалі. І, звичайно, що є таке відчуття, що ми втратили медаль.

Наразі я також слідкую за іншими видами спорту на Олімпіаді. І вчора були дуже великі надії на фристайл. І, на жаль, також не вдалося нашим хлопцям здобути медаль в індивідуальних змаганнях, але будемо вболівати за них вже сьогодні у командних змаганнях

Артем Худолєєв, «Главком»