Двоє людей загинули під час пожежі в готелі у Празі

Пражські медики побоюються, що кількість жертв може зрости

Двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення в результаті пожежі в готелі в центрі Праги.

Прес-секретар швидкої допомоги у чеській столиці Яна Постова заявила, що внаслідок пожежі в чотиризірковому готелі Eurostars David в центрі міста загинули двоє людей, ще семеро отримують медичну допомогу.

«З них троє перебувають у важкому стані, двом необхідна вентиляція легенів, – сказала Постова, повідомляє AFP.

Вона додала, що близько 40 людей повинні були евакуюватися з готелю, який розташований недалеко від Національного театру і лише за кілька кварталів від річки Влтава.

Пожежних викликали до готелю близько 17-ї години, їм знадобилося дві години, щоб взяти полум’я під контроль, повідомив представник пожежної охорони Мартін Кавка.

