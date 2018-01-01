Двоє людей загинули під час пожежі в готелі у Празі
- Вчора, 22:45
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Пражські медики побоюються, що кількість жертв може зрости
Двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення в результаті пожежі в готелі в центрі Праги.
Прес-секретар швидкої допомоги у чеській столиці Яна Постова заявила, що внаслідок пожежі в чотиризірковому готелі Eurostars David в центрі міста загинули двоє людей, ще семеро отримують медичну допомогу.
«З них троє перебувають у важкому стані, двом необхідна вентиляція легенів, – сказала Постова, повідомляє AFP.
Вона додала, що близько 40 людей повинні були евакуюватися з готелю, який розташований недалеко від Національного театру і лише за кілька кварталів від річки Влтава.
Пожежних викликали до готелю близько 17-ї години, їм знадобилося дві години, щоб взяти полум’я під контроль, повідомив представник пожежної охорони Мартін Кавка.
2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY— Filip Horký (@FilipHorky) 20 січня 2018 р.
Петр Колоуч, директор Празької невідкладної медичної служби, зазначив, що медики побоюються, що кількість жертв може зрости.