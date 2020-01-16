Двоє нардепів написали заяви про погрози



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В Офісі генпрокурора повідомили, що ці заяви депутати подали ще наприкінці листопада 2019 року

Київська місцева прокуратура №10 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявами двох народних депутатів щодо погроз можливого готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що ці заяви депутати подали ще наприкінці листопада 2019 року.

«Підслідність у цих кримінальних провадженнях визначена за Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області», - додали в прес-службі.

Зазначимо, що прокуратура не називає імена нардепів, які подали заяви.

Однак, раніше ЗМІ писали, що народний депутат від партії «Голос» Олександра Устинова з колегою по фракції Ольгою Стефанишиною заявляли про погрози на їхню адресу, які прозвучали на засіданні парламентського комітету з боку представника фармбізнесу.