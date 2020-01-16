У «Слузі народу» дійшли висновку: у прем'єра, за якого вони голосували, «пусто в голові»



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Олексій Гончарук заявив, що у Володимира Зеленського « примітивне розуміння » економічних процесів

У партії Зеленського емоційно відреагували на заяви Гончарука про розум Зеленського

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що у прем'єра Олексія Гончарука, за якого вони голосували, «пусто в голові».

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«А тепер серйозно. Зі слів Гончарука на «плівках» виходить, що президента турбує питання зміцнення курсу на тлі зростаючого дефіциту торгового балансу і падіння в промисловості. Причому пов'язує він цей процес з пірамідою держоблігацій, спекуляціями Петра Порошенка і навіть главою Мінфіну Оксаною Маркаровою, яка управляє держборгом і створює супер-дохідні умови для нерезидентів, які заводять в Україну гарячі гроші», - зазначив він.

Дубинський підкреслив, що це абсолютно правильна думка президента.

«Ми вже 3 місяці кричимо про цю ж проблему, і ці ж причини. Так що президент все прекрасно розуміє в економіці. А порожнеча в голові, як раз, у Гончарука. Рожкова, Смолій та Маркарова ж - подільники. Які і створили обговорювані проблеми в економіці, з курсом і платіжним балансом», - резюмував він.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

«Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Зустріч 16 грудня на «плівках Гончарука» підтвердили світлини з сайту Нацбанку.

Згодом з'явилася інформація, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Через декілька годин у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня.

На засіданні фракції політпартії «Слуга народу» в очікуванні приїзду Олексія Гончарука обговорювалися слова прем'єр-міністра з оприлюдненого раніше аудіозапису. Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук підтвердила факт голосування у парламентській фракції по питанню відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Згодом декілька нардепів поїхали в офіс Гончарука, щоб «дати п**ди» за слова про Зеленського.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.