Двоє помічників Трампа звільнилися через звинувачення в домашньому насильстві
- Сьогодні, 00:49
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Глава Білого дому відреагував емоційно на повідомлення про вимушене звільнення його підопічних
Одразу двоє високопоставлених чиновників адміністрації президента США Дональда Трампа подали в відставку через звинувачення в домашньому насильстві: начальник канцелярії президента Роб Портер, а також спічрайтер Девід Соренсер.
Сам глава Білого дому відреагував емоційно на повідомлення про вимушене звільнення його підопічних.
«Життя людей руйнується й знищується просто голослівними твердженнями. Деякі з них правдиві, деякі – хибні. Деякі з них застарілі, втім деякі – нові. І тим, кого оббрехали, вже не відновитися – життя й кар'єра загублені. Що, вже не існує такої речі як норми здійснення правосуддя?»- написав президент у своєму Twiiter.
Як стало відомо, глава канцелярії Білого дому Роб Портер був вимушений подати у відставку після того, як дві його колишні дружини звинуватили його в домашньому насильстві.
Девід Соренсен, який працював спічрайтером президента США й писав йому тексти промов та виступів, також пішов з Білого дому. Його колишня дружина звинуватила Соренсена в насильстві й емоціональній агресії, що зрештою змусило чиновника лишити адміністрацію президента США.
Нагадаємо, колишня дружина Портера Колбі Холдернесс заявила, що під час шлюбу чоловік душив і бив її. Інша колишня дружина чиновника Дженніфер Уіллогбі розповіла про «зловживання» з боку Портера. Чиновник заперечував звинувачення.