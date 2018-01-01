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    Голава секретаріату Білого дому пішов у відставку на тлі скандалу з жінками

    Трамп переконує, що не знав про звинувачення у побитті жінок на адресу підлеглого
    Роб Портер пішов у відставку з посту голови секретаріату Білого дому після звинувачень двох колишніх дружин у побитті. Про це повідомляє Reuters. «Він каже, що він невинний. Я думаю, ви повинні це пам'ятати. Вчора він сказав дуже переконливо про свою невинуватість», - заявив Трамп журналістам у Овальному кабінеті 9 січня.
    • Сьогодні, 06:39
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    <p>Роб Портер та Дональд Трамп</p>
    Фото: Getty

    Роб Портер та Дональд Трамп

    Трамп переконує, що не знав про звинувачення у побитті жінок на адресу підлеглого

    Роб Портер пішов у відставку з посту голови секретаріату Білого дому після звинувачень двох колишніх дружин у побитті.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Він каже, що він невинний. Я думаю, ви повинні це пам'ятати. Вчора він сказав дуже переконливо про свою невинуватість», - заявив Трамп журналістам у Овальному кабінеті 9 січня.

    Американський президент гарно охарактеризував роботу Портера та переконує, що не знав про звинувачення на адресу підлеглого.

    «Ми, звичайно, бажаємо успіхів. Це, очевидно, важкий час для нього, і він зробив дуже хорошу роботу в Білому домі. Ми сподіваємось, що він матиме чудову кар'єру попереду», - додав Трамп.

    Трамп зазначив, що він дізнався про ці твердження недавно і був «здивований» ними.

    Нагадаємо, колишня дружина Портера Колбі Холдернесс заявила, що під час шлюбу чоловік душив і бив її. Інша колишня дружина чиновника Дженніфер Уіллогбі розповіла про «зловживання» з боку Портера. Чиновник заперечував звинувачення.

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