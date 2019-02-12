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    Двоє постраждалих під час трагедії в коледжі Керчі досі перебувають у лікарні

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    <span>За офіційною версією російського слідства,&nbsp;відкрив стрілянину один із студентів &ndash;&nbsp;18-річний Влад Росляков,&nbsp;який згодом застрелився</span> - Двоє постраждалих під час трагедії в коледжі Керчі досі перебувають у лікарні
    За офіційною версією російського слідства, відкрив стрілянину один із студентів – 18-річний Влад Росляков, який згодом застрелився

    Один студент і один викладач коледжу четвертий місяць перебувають на лікуванні

    На лікуванні в московських клініках досі перебувають двоє постраждалих під час трагедії в політехнічному коледжі Керчі, яка сталася 17 жовтня 2018 року.

    Про це повідомив голова російського Мінохоронздоров'я Криму Олександр Голенко.

    За його словами, мова йде про одного студента і одного викладача коледжу.

    «У московських клініках перебуває двоє постраждалих: студент і викладач. Стан їхній задовільний», – цитує Голенка російське інформагентство ТАСС.

    Голенко додав, що ще чотирьох постраждалих у керченському коледжі виписали з лікарень минулого тижня. «Вони в Криму, проходять реабілітацію в санаторії», - сказав чиновник.

    Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року в місті Керч стався вибух та стрілянина у політехнічному коледжі. Стрілянину відкрив один із студентів – 18-річний Влад Росляков, який згодом застрелився.

    Російські ЗМІ опублікували запис з камери спостереження, як Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Російські журналісти показали місце, в якому, як стверджується, тренувався стріляти та застосовувати вибухівку Росляков.

    Внаслідок трагедії в коледжі загинули 20 людей.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт через події, що сталися у коледжі в окупованій Керчі.  

    Водночас у Слідкомі РФ заявили, що перекваліфікували кримінальну справу щодо трагедії в коледжі Керчі, порушену за ст.205 КК РФ (теракт), на ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом).

    Джерело: Крим.Реалії

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