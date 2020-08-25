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    Події в Україні

    На Донбасі загинув український військовий

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    Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким бійця. - На Донбасі загинув український військовий
    Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким бійця.

    За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю

    На Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.

    Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

    «Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю», - йдеться у повідомленні.

    Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким бійця.

    Нагадаємо, на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

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