В українській армії на Covid-19 хворіють понад 600 військовослужбовців



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Загалом за час пандемії одужали – 888 осіб, летальних випадків – 6

За останню добу у ЗСУ захворіли шість українських захисників

У Збройних силах України станом на ранок 25 серпня на Covid-19 хворіють 610 осіб. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що за останню добу виявлено шість нових випадків.

«Загалом за час пандемії одужали – 888 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 947 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 207 осіб. За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Медичних сил ЗСУ поінформували, що наразі один військовослужбовець перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. «На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 5 осіб: Львівська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Київська область - 2 військовослужбовці. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання», - заявили у ЗСУ.



Як відомо, за минулу добу Covid-19 захворіли ще 95 дітей і 73 медики.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою.