Дворазова чемпіонка Європи з плавання померла у віці 33 років

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Чемпіонка Європи з плавання з Німеччини Даніела Самульскі померла за тиждень до свого 34-річчя

Даніела Самульскі померла через онкологічне захворювання

Чемпіонка Європи з плавання з Німеччини Даніела Самульскі померла за тиждень до свого 34-річчя.

Про це повідомляє Swimswam.

У колишньої спортсменки залишилося двоє малолітніх дітей. Причиною смерті стало онкологічне захворювання черевної порожнини, з яким Самульскі боролася з 2011 року.

Кілька років тому вона впоралася з раком, але почався рецидив.

«Це справжній удар. Ми довго працювали разом, і це був чудовий час», - прокоментував трагедію головний тренер збірної Німеччини Хеннінг Ламбертц.

Самульскі двічі ставала чемпіонкою Європи (2006, 2010), двічі завойовувала «срібло» (2002, 2010) і один раз - «бронзу» (2010).

Спортсменка досі є володаркою рекорду Німеччини на дистанціях 50 м і 100 м на спині.



