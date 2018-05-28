Дворазова чемпіонка Європи з плавання померла у віці 33 років
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Даніела Самульскі померла через онкологічне захворювання
Чемпіонка Європи з плавання з Німеччини Даніела Самульскі померла за тиждень до свого 34-річчя.
Про це повідомляє Swimswam.
У колишньої спортсменки залишилося двоє малолітніх дітей. Причиною смерті стало онкологічне захворювання черевної порожнини, з яким Самульскі боролася з 2011 року.
Кілька років тому вона впоралася з раком, але почався рецидив.
«Це справжній удар. Ми довго працювали разом, і це був чудовий час», - прокоментував трагедію головний тренер збірної Німеччини Хеннінг Ламбертц.
Самульскі двічі ставала чемпіонкою Європи (2006, 2010), двічі завойовувала «срібло» (2002, 2010) і один раз - «бронзу» (2010).
Спортсменка досі є володаркою рекорду Німеччини на дистанціях 50 м і 100 м на спині.