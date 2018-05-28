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    Дворазова чемпіонка Європи з плавання померла у віці 33 років

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    <span>Чемпіонка Європи з плавання з Німеччини Даніела Самульскі померла за тиждень до свого 34-річчя</span> - Дворазова чемпіонка Європи з плавання померла у віці 33 років
    Чемпіонка Європи з плавання з Німеччини Даніела Самульскі померла за тиждень до свого 34-річчя

    Даніела Самульскі померла через онкологічне захворювання

    Чемпіонка Європи з плавання з Німеччини Даніела Самульскі померла за тиждень до свого 34-річчя. 

    Про це повідомляє Swimswam.

    У колишньої спортсменки залишилося двоє малолітніх дітей. Причиною смерті стало онкологічне захворювання черевної порожнини, з яким Самульскі боролася з 2011 року.

    Кілька років тому вона впоралася з раком, але почався рецидив.

    «Це справжній удар. Ми довго працювали разом, і це був чудовий час», - прокоментував трагедію головний тренер збірної Німеччини Хеннінг Ламбертц.

    Самульскі двічі ставала чемпіонкою Європи (2006, 2010), двічі завойовувала «срібло» (2002, 2010) і один раз - «бронзу» (2010).

    Спортсменка досі є володаркою рекорду Німеччини на дистанціях 50 м і 100 м на спині.


    Німеччина плавання смерть хвороби
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