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Міжнародний скандал із послом: Китай зробив нову заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міжнародний скандал із послом: Китай зробив нову заяву
Речниця запевнила, що КНР поважає суверенітет інших держав
фото: з відкритих джерел

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію КНР

Після скандальних висловів посла КНР Лу Шає у Франції, які обурили увесь цивілізований світ, Китай заявив, що поважає суверенний статус держав усіх колишніх радянських країн. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує агентство AFP.

Речниця запевнила, що КНР «поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН».

«Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу», – заявила вона.

«Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами», – додала представниця китайського міністерства.

Вона також зазначила, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію КНР щодо українського питання і «сіють розбрат» у відносинах між «Китаєм і відповідними країнами».

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Згодом посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів незалежність пострадянських держав та назвав Крим «історично російським».

Також Франція попросила Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла. Також приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні.

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Теги: Китай Франція незалежність посол посольство скандал суверенітет

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