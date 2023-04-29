До України прибула делегація США з питань економічної допомоги

Представники інвесторів, які брали участь у зустрічі, висловили готовність підтримувати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновницею та головним виконавчим директором інвестиційної компанії Horizon Capital Оленою Кошарною й міжнародними інвесторами із восьми країн: Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Данії, а також двох міжнародних організацій. Про це інформує Офіс президента.

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Представники компанії Horizon Capital оголосили про залучення в їхній новий фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) 254 млн дол. США, із якого будуть проінвестовані українські компанії.

Глава держави подякував присутнім за участь у фонді та інвестування в Україну.

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«Це важливо, бо це ваша довіра. І я хочу подякувати вам, бо це не має ціни. Дуже важливо довіряти й вірити в наш спільний успіх і нашу спільну перемогу над цією агресією. Бо Росія здійснює агресію не лише щодо української землі, а й щодо свободи», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в інвестиціях і співпраці, які сприятимуть розвитку нашої економіки та промисловості, модернізації та прогресу нових технологій. Серед пріоритетних напрямів він назвав розвиток ІТ-сектору та енергетики, аграрного бізнесу тощо.

Глава держави висловив подяку країнам та інвесторам, які готові бути з Україною в цей нелегкий період і підтримують із перших днів.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма зауважив, що Horizon Capital Growth Fund IV – це не лише потужний крок від інвесторів, а й початок подальшої співпраці.

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«Це перша велика, знакова інвестиція з початку повномасштабної агресії РФ. Цей фонд – яскравий сигнал того, що глобальний бізнес та інвестори вірять у перемогу України», – наголосив Ростислав Шурма.

Олена Кошарна зі свого боку подякувала учасникам фонду за участь і його швидке формування.

Вона наголосила, що Horizon Capital також не зволікатиме зі спрямуванням коштів тим представникам українського бізнесу, які потребують підтримки та інвестицій.

«Ми плануємо перші інвестиції через 30 днів. Ми не будемо чекати й гаяти час. Ми розуміємо, що саме зараз українські підприємці потребують капіталу», – сказала Олена Кошарна.

Представники інвесторів, які брали участь у зустрічі, висловили готовність підтримувати Україну в ці складні часи, зокрема приватний сектор економіки країни. На їхнє переконання, інвестиції сприятимуть не лише зростанню української економіки, а й стануть основою її успішного майбутнього.

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Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією у Центрально-Східній Європі, яка керує активами в обсязі 1,4 млрд дол., зокрема залученими понад 700 млн дол. капіталу для підтримки підприємців-візіонерів з України та Молдови («Регіон») протягом останніх п’яти років. Сукупний капітал інвесторів фондів перевищує 630 млрд дол.

Раніше Зеленський розповів, чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу.