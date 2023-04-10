Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай обурений наявністю військового корабля США у Південнокитайському морі: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай обурений наявністю військового корабля США у Південнокитайському морі: деталі
фото з відкритих джерел

Військово-морські сили США оголосили, що один з їхніх есмінців у понеділок провів «операцію по звільненню судноплавства» в Південно-Китайському морі

Військово-морські сили США у понеділок направили есмінець із керованими ракетами USS Milius у Південнокитайське море для проведення операції з підтримання свободи судноплавства у міжнародних водах, у яких Китай нарощує свою військову активність. Про це з посиланням на 7-й флот США, в зону відповідальності якого входить західна частина Тихого океану і східна частина Індійського океану, повідомляє NHK.

«Цей крок збігається з китайськими військовими навчаннями навколо Тайваню після зупинки президента Тайваню Цай Ін Вень у Сполучених Штатах минулого тижня, де вона зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі», – йдеться у повідомленні.

Як ідеться в заяві 7-го флоту, USS Milius «продемонстрував, що риф Мішіф, висота якого над рівнем моря штучно збільшена й не відповідає його природному стану, не має права на територіальне море згідно з міжнародним морським правом».

Китайські військові назвали прохід есмінця USS Milius «незаконним вторгненням у води... китайських островів без дозволу уряду Китаю» і наголосили, що «Китай має незаперечний суверенітет над островами Південнокитайського моря та прилеглими водами».

Китай висловлює претензії на суверенітет над островами архіпелагу Спратлі та вважає його юрисдикцією міста Саньша південної провінції Хайнань. У середині 2010-х років військові Китаю створили великий штучний острів на атолі Мішіф і збудували на ньому аеродром зі злітно-посадковою смугою завдовжки 2700 метрів.

Повідомляється, що військово-морські та військово-повітряні сили командування китайської НОАК на південному театрі дій вели стеження та спостереження за американським есмінцем і залишалися в бойовій готовності протягом усього курсу, сказав старший полковник військово-повітряних сил Тянь Цзюньлі, речник командування Південного театру дій китайської армії, у письмовій заяві. в понеділок.

Раніше повідомлялося. що під час навчань 9 квітня збройні сили Китаю змоделювали точні удари по Тайваню.

Читайте також: Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США
Теги: Китай військові навчання суверенітет аеродром

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В економічній площині Китай розглядає Росію в якості постачальника дешевої сировини та ринку збуту своєї середньо-технологічної продукції
Як Росія стає сировинним придатком Китаю
25 березня, 11:10
Китай, Іран та РФ розпочали спільні військові навчання
Китай, Іран та РФ розпочали спільні військові навчання
15 березня, 15:31
Пекін називає візит китайського лідера до Росії «візитом дружби»
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: Данілов розповів, чого очікувати від Китаю
20 березня, 12:27

Політика

Чи планує Путін «Великоднє перемир’я»? Кремль зробив заяву
Чи планує Путін «Великоднє перемир’я»? Кремль зробив заяву
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло
Китай обурений наявністю військового корабля США у Південнокитайському морі: деталі
Китай обурений наявністю військового корабля США у Південнокитайському морі: деталі
Байден планує балотуватися на другий термін. Що відомо про кампанію 2024 року
Байден планує балотуватися на другий термін. Що відомо про кампанію 2024 року
Лукашенко вимолює у Росії допомогти захистити Білорусь від «зовнішніх загроз»
Лукашенко вимолює у Росії допомогти захистити Білорусь від «зовнішніх загроз»
Яка роль Росії у ескалації на кордоні країни? Ізраїльський дипломат зробив гучну заяву
Яка роль Росії у ескалації на кордоні країни? Ізраїльський дипломат зробив гучну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
24K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
18K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
18K
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці
14K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
12K
Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині

Новини

Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту