Китай обурений наявністю військового корабля США у Південнокитайському морі: деталі

Військово-морські сили США оголосили, що один з їхніх есмінців у понеділок провів «операцію по звільненню судноплавства» в Південно-Китайському морі

Військово-морські сили США у понеділок направили есмінець із керованими ракетами USS Milius у Південнокитайське море для проведення операції з підтримання свободи судноплавства у міжнародних водах, у яких Китай нарощує свою військову активність. Про це з посиланням на 7-й флот США, в зону відповідальності якого входить західна частина Тихого океану і східна частина Індійського океану, повідомляє NHK.

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«Цей крок збігається з китайськими військовими навчаннями навколо Тайваню після зупинки президента Тайваню Цай Ін Вень у Сполучених Штатах минулого тижня, де вона зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі», – йдеться у повідомленні.

Як ідеться в заяві 7-го флоту, USS Milius «продемонстрував, що риф Мішіф, висота якого над рівнем моря штучно збільшена й не відповідає його природному стану, не має права на територіальне море згідно з міжнародним морським правом».

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Китайські військові назвали прохід есмінця USS Milius «незаконним вторгненням у води... китайських островів без дозволу уряду Китаю» і наголосили, що «Китай має незаперечний суверенітет над островами Південнокитайського моря та прилеглими водами».

Китай висловлює претензії на суверенітет над островами архіпелагу Спратлі та вважає його юрисдикцією міста Саньша південної провінції Хайнань. У середині 2010-х років військові Китаю створили великий штучний острів на атолі Мішіф і збудували на ньому аеродром зі злітно-посадковою смугою завдовжки 2700 метрів.

Повідомляється, що військово-морські та військово-повітряні сили командування китайської НОАК на південному театрі дій вели стеження та спостереження за американським есмінцем і залишалися в бойовій готовності протягом усього курсу, сказав старший полковник військово-повітряних сил Тянь Цзюньлі, речник командування Південного театру дій китайської армії, у письмовій заяві. в понеділок.

Раніше повідомлялося. що під час навчань 9 квітня збройні сили Китаю змоделювали точні удари по Тайваню.