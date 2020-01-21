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    Технології

    Amazon розробляє технологію, що замінить під час розрахунків гроші і картки

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    Спеціальні касові термінали будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її обліковим записом у банку - Amazon розробляє технологію, що замінить під час розрахунків гроші і картки
    Спеціальні касові термінали будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її обліковим записом у банку

    Нова технологія дозволить розраховуватися в магазинах долонею

    Компанія Amazon працює над новою технологією, що дозволить розраховуватися в магазинах долонею замість картки чи готівки.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Так, компанія пропонує розміщувати спеціальні касові термінали, що будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її обліковим записом у банку. Для цього спершу потрібно просканувати долоню, щоб пристрій запам'ятав текстуру шкіри, нерівності, вени. Біометрична інформація, а також історія покупок користувачів буде зберігатися на хмарі Amazon.

    Компанія планує розмістити такі термінали у кав'ярнях, закладах швидкого харчування та інших місцях, де завжди великий потік люде.

    Як пише видання, технологією зацікавилися такі компанії, як Visa, MastercardJPMorgan Chase, Wells Fargo та Synchrony Financial.

    Нагадаємо, голосовий помічник Alexa від компанії Amazon навчився висловлювати захоплення та розчарування.

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