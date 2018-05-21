Джину Гаспел офіційно призначили головою ЦРУ

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Трамп висловив переконання, що нова очільниця ЦРУ буде кращою на своїй посаді

Оперативник з понад 30-річним стажем роботи в ЦРУ та високопоставлений керівник цієї установи Джина Гаспел у понеділок склала присягу й стала першою жінкою-директором Центрального розвідувального управління в його історії.

Урочиста церемонія відбулася в штаб-квартирі розвідувального агентства в Ленглі, штат Вірджинія, за участю президента США Дональда Трампа, повідомляє Укрінформ.

«Ніхто в цій країні не є настільки кваліфікованим для того, щоб очолити цей надзвичайно важливий офіс, ніж ви», - заявив глава Білого дому, звертаючись до Джини Гаспел у своїй промові.

Трамп висловив переконання, що нова очільниця ЦРУ буде кращою на своїй посаді та пообіцяв забезпечити розвідувальне агентство всіма необхідними ресурсами.

На церемонії складання присяги були також присутні віце-президент США Майк Пенс, колишній глава ЦРУ, нинішній держсекретар США Майк Помпео, а також глави кількох ключових міністерств американського уряду й представники Конгресу США.

Як повідомлялось, для затвердження кандидатури Джини Гаспел знадобилося кілька місяців. У Сенаті США, який має повноваження розглядати кандидатів на цю посаду, висловлювалися занепокоєння у зв'язку з причетністю Джини Гаспел до знищення відеодоказів тортур у ЦРУ. На слуханнях у профільному комітеті два тижні тому вона пояснила це виконанням наказу старшого керівництва та пообіцяла уникати негуманних методів роботи в діяльності агентства.

Минулого четверга Сенат США більшістю голосів (54 проти 45) остаточно затвердив кандидатуру Джини Гаспел. Починаючи з моменту складання присяги в понеділок, нова директор ЦРУ офіційно очолила офіс.