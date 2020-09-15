Джоан Роулінг знову звинуватили в трансфобії через вбивцю-трансвестита



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Письменниця Джоан Роулінг

Новий герой з'явиться на сторінках свіжого детектива про Корморана Страйка

Відому британську письменницю Джоан Роулінг знову звинуватили в трансфобії, і все через її новий детективний роман про детектива Корморана Страйка і його помічницю Робін Еллакот. Тепер дует буде протистояти серійному вбивці, який переодягається в жіночий одяг. Це і викликало обурення мас. Про це пише Daily Mail.



Найцікавіше в цій історії, що критики ще ніяк не могли прочитати роман «Неспокійна кров», написаний під псевдонімом Роберт Гелбрейт, оскільки він виходить тільки сьогодні. І про сюжет вони могли знати тільки з анонсів. Але цього вистачило, щоб знову звинуватити відому письменницю в тому, що вона ненавидить трансгендерів.



Хоча, скоріше провина лежить в критиці з The Daily Telegraph, який написав огляд на детектив і заявив, що «мораль книги виглядає так: ніколи не довіряйте чоловіку в плаття».



Журналіст Observer Нік Коен вже написав: «Я прочитав останній роман про Страйка, і твердження, що він анти-транс – цілковите лайно».





А журналіст Пірс Морган відзначив, що ті, хто постять хештег #RIPJKRowling (спочивай з миром, Роулінг) ще більш «нетерпимі і огидні, ніж ті, проти кого вони виступають».

А інші просто порадили критикам прочитати книгу, перш ніж критикувати автора.



Поки, до виходу книги «Неспокійна кров», відомо, що Страйк з помічницею протистоятимуть серійному вбивці. У 1974 році лікар Марго Бемборо зникла зі своєї хірургічної клініки в Клеркенвелл. Її так і не знайшли, а сорок років по тому дочка Марго сповнена рішучості з'ясувати, що сталося з її матір'ю. До того ж частина 900-сторінкового роману буде присвячена проблемам в сім'ї Корморан і новому роману його асистентки. Також обіцяють заплутану історію, приправлену окультизмом.

Нагадаємо, що Джоан Роулінг повернула правозахисну премію через трансгендерний скандал.