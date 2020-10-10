Угода з Великою Британією збільшить безмитні тарифні квоти для українських аграріїв



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Минулорічний обсяг торгівлі між Україною і Британією становив 1,8 млрд фунтів

Сполучене Королівство, на відміну від багатьох інших великих країн ЄС, є імпортером харчових продуктів, - Мирошниченко

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією збільшить безмитні тарифні квоти на постачання української аграрної продукції до європейських країн. Так вважає голова українського офісу Українсько-британського сіті клубу Василь Мирошниченко, пише agronews.ua.

Згідно з британським держстатом, минулорічний обсяг торгівлі між двома країнами становив 1,8 млрд фунтів.

Зазначається, що спільна аграрна політика Євросоюзу обтяжувала Велику Британію, адже Сполучене Королівство, на відміну від багатьох інших великих країн ЄС, є імпортером харчових продуктів, а не їхнім експортером.

«Саме тому підписання угоди допоможе Британії подбати про свою харчову безпеку – британські споживачі виграють від більшого вибору горіхів, меду, фруктів, овочів, курятини, олійних продуктів гарної якості та за доступною ціною», – наголосив Мирошниченко.

За його словами, водночас українські виробники продуктів харчування зможуть на рівних конкурувати на британському ринку з виробниками з країн ЄС, а британські виробники зможуть більше продавати свого сільськогосподарського обладнання українським фермерам.

Важливо зазначити, що Угода повністю базується на положеннях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Так, 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великої Британії. Україна отримає додаткові та кращі умови доступу до ринків ЄС та Британії. Одночасно кількість товарів, щодо яких діють тарифні квоти, не змінилася.

«Тобто йдеться про фактичне збільшення безмитних тарифних квот для України. До існуючої квоти ЄС, яка залишилися незмінною, додалася й британська. На всі квотовані товари збільшення складатиме в діапазоні від 13 до 20%», – підкреслює експерт.

Нагадаємо, виробники шотландського віскі зраділи новій угоді України з Великою Британією.

Як повідомлялося, Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.

Британія також погодила кредитні гарантії до 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною.