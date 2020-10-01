Brexit: ЄС повідомив Британію щодо порушення строків законопроєкту
ЄС дав країні місяць на усунення порушень
Європейський союз офіційно повідомив Великобританію про порушення їй угоди про Brexit. Про це сказано в повідомленні на сайті Європейської комісії.
«Ми запропонували нашим британським друзям вилучити проблемні частини зі свого законопроекту про внутрішній ринок до кінця вересня. Цей законопроект за самою своєю природою є порушенням зобов'язання добросовісності, викладеного в Угоді про вихід (стаття 5)», – зазначили в ЄК.
У комісії підкреслили, що якщо закон буде прийнятий у нинішньому вигляді, він буде повністю суперечити Протоколу по Ірландії/Північній Ірландії.
«Термін закінчився вчора. Проблемні положення не були вилучені. Тому сьогодні вранці комісія вирішила відправити лист з офіційним повідомленням уряду Великобританії», – наголошується у повідомленні.
Повідомлення є першим кроком процедури усунення порушень. Уряд Британії має місяць на відповідь.
Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.