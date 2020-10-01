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    Brexit: ЄС повідомив Британію щодо порушення строків законопроєкту

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    Уряд Британії має місяць на відповідь - Brexit: ЄС повідомив Британію щодо порушення строків законопроєкту
    Уряд Британії має місяць на відповідь

    ЄС дав країні місяць на усунення порушень

    Європейський союз офіційно повідомив Великобританію про порушення їй угоди про Brexit. Про це сказано в повідомленні на сайті Європейської комісії.

    «Ми запропонували нашим британським друзям вилучити проблемні частини зі свого законопроекту про внутрішній ринок до кінця вересня. Цей законопроект за самою своєю природою є порушенням зобов'язання добросовісності, викладеного в Угоді про вихід (стаття 5)», – зазначили в ЄК.

    У комісії підкреслили, що якщо закон буде прийнятий у нинішньому вигляді, він буде повністю суперечити Протоколу по Ірландії/Північній Ірландії.

    «Термін закінчився вчора. Проблемні положення не були вилучені. Тому сьогодні вранці комісія вирішила відправити лист з офіційним повідомленням уряду Великобританії», – наголошується у повідомленні.

    Повідомлення є першим кроком процедури усунення порушень. Уряд Британії має місяць на відповідь.

    Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.

    ЄС Єврокомісія ринок закон Brexit уряд
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