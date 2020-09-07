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    У світі

    Прем’єр Великої Британії поставив ультиматум Євросоюзу

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    Якщо ми не зможемо домовитися, то ми повинні прийняти це і рухатися далі - Джонсон - Прем’єр Великої Британії поставив ультиматум Євросоюзу
    Якщо ми не зможемо домовитися, то ми повинні прийняти це і рухатися далі - Джонсон

    Обидві сторони мають намір узгодити угоду з торгівлі і майбутніх відносин до зустрічі лідерів ЄС 15 жовтня

    Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це і «рухатися далі». Про це повідомляє Politico.

    Зазначається, що обидві сторони мають намір узгодити угоду з торгівлі і майбутніх відносин до зустрічі лідерів ЄС 15 жовтня, щоб угода була готова до того часу, коли в кінці року закінчиться перехідний період Brexit.

    «Якщо ми не зможемо домовитися до того часу, то я не бачу, що між нами буде угода про вільну торгівлю, і ми обидва повинні прийняти це і рухатися далі», - сказав Джонсон напередодні чергового раунду переговорів, що почнеться 8 вересня в Лондоні.

    «Тоді у нас буде торговельна угода з ЄС, як в Австралії. Я хочу абсолютно чітко заявити, що, як ми вже говорили з самого початку, це був би хороший результат для Британії», - заявив Джонсон.

    Британський прем’єр також повторив свій заклик до ЄС запропонувати Британії торговельну угоду, аналогічну тій, яку вона має з Канадою.

    Євросоюз заперечує, обгрунтовуючи це тим, що враховуючи географічну близькість Британії і тісні зв'язки з блоком.

    «Навіть на цьому пізньому етапі, якщо ЄС буде готовий переглянути свої нинішні позиції і погодитися з цим, я буду радий. Але заради угоди ми не можемо і не будемо йти на компроміс з основ того, що означає бути незалежною країною», - наголосив прем’єр Британії.

    Переговори про майбутні відносини між ЄС і Британією перебувають у глухому куті, оскільки жодна зі сторін не хоче поступатися в ключових для себе моментах. Попередній раунд переговорів у Брюсселі завершився практично безрезультатно, що посилило песимізм з обох боків Ла-Маншу.

    ЄС Brexit Велика Британія Борис Джонсон
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