Прем’єр Великої Британії поставив ультиматум Євросоюзу



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Якщо ми не зможемо домовитися, то ми повинні прийняти це і рухатися далі - Джонсон

Обидві сторони мають намір узгодити угоду з торгівлі і майбутніх відносин до зустрічі лідерів ЄС 15 жовтня

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це і «рухатися далі». Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що обидві сторони мають намір узгодити угоду з торгівлі і майбутніх відносин до зустрічі лідерів ЄС 15 жовтня, щоб угода була готова до того часу, коли в кінці року закінчиться перехідний період Brexit.

«Якщо ми не зможемо домовитися до того часу, то я не бачу, що між нами буде угода про вільну торгівлю, і ми обидва повинні прийняти це і рухатися далі», - сказав Джонсон напередодні чергового раунду переговорів, що почнеться 8 вересня в Лондоні.

«Тоді у нас буде торговельна угода з ЄС, як в Австралії. Я хочу абсолютно чітко заявити, що, як ми вже говорили з самого початку, це був би хороший результат для Британії», - заявив Джонсон.

Британський прем’єр також повторив свій заклик до ЄС запропонувати Британії торговельну угоду, аналогічну тій, яку вона має з Канадою.

Євросоюз заперечує, обгрунтовуючи це тим, що враховуючи географічну близькість Британії і тісні зв'язки з блоком.

«Навіть на цьому пізньому етапі, якщо ЄС буде готовий переглянути свої нинішні позиції і погодитися з цим, я буду радий. Але заради угоди ми не можемо і не будемо йти на компроміс з основ того, що означає бути незалежною країною», - наголосив прем’єр Британії.

Переговори про майбутні відносини між ЄС і Британією перебувають у глухому куті, оскільки жодна зі сторін не хоче поступатися в ключових для себе моментах. Попередній раунд переговорів у Брюсселі завершився практично безрезультатно, що посилило песимізм з обох боків Ла-Маншу.