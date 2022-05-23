Джонсон планує подвоїти зусилля щодо надання допомоги Україні

Кожна країна зобов'язана допомогти Україні у їхній боротьбі за свободу, зазначив Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує подвоїти зусилля щодо надання життєво важливого продовольства та гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомив офіс британського прем'єра, повідомляє Reuters.

«Прем'єр-міністр рішуче налаштований на те, щоб подвоїти зусилля щодо надання життєво важливого продовольства та гуманітарної допомоги Україні», – йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Джонсон також працюватиме над забезпеченням того, щоб Україна могла експортувати до решти світу.

На думку прем'єр-міністра Великобританії, кожна країна зобов'язана допомогти Україні у їхній боротьбі за свободу як зараз, так і в довгостроковій перспективі.

Наголошується, що британський народ «на 1000% підтримує народ України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у неділю, 22 травня.

Розмова лідерів України та Британії була другою за тиждень. 19 травня вони обговорили надання додаткової військової допомоги Києву. Джонсон сказав Зеленському, що вона включатиме далекобійну артилерію, безпілотники та протикорабельні ракети.

До слова, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.